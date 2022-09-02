"Они не хотят мира": Кариньш осудил Latvijas gāze

Как сообщалось, Latvijas gāze намерено этой осенью вновь поднять тариф на газ, так как цены, по которым он покупается, значительно выросли, заявил в интервью TV3 председатель правления компании Айгарс Калвитис.

Он пояснил, что сейчас одна партия газа стоит около 250 миллионов евро и в странах Балтии очень мало компаний, которые могут позволить себе платить такие деньги. "Поэтому в течение последней недели на рынке наблюдалась большая активность со стороны различных поставщиков, у которых имеются контракты на поставки с октября, но которые не смогут купить газ из-за высокой цены. Именно поэтому они ищут партнеров, чтобы распределить этот груз", - сказал Калвитис.

Эта высокая цена также является причиной того, что Latvijas gāze просит регулятора пересмотреть свои тарифы. Тарифы, вступившие в силу в июле, рассчитаны исходя из гораздо более низкой цены на газ.

Глава компании также повторил то, что публично заявлял ранее - что ему непонятно решение правительства зарезервировать определенное количество газа для населения и не разрешить его использование для других целей.