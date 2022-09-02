Руководство и структура собственников Latvijas gāze не заинтересованы в мире и ясности для жителей Латвии, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma.
"Они не хотят мира": Кариньш осудил Latvijas gāze
Комментируя заявление Latvijas gāze о том, что газа может не хватить на предстоящий отопительный сезон, политик подчеркнул, что следует помнить, что название Latvijas gāze вводит в заблуждение - если бы оно было названо в честь владельца структуры, это был бы "Русский газ".
"Руководство компании и структура собственников не заинтересованы, чтобы в Латвии был мир, а у людей была ясность. Россия воюет против Украины, но Россия также агрессивна в своих заявлениях против стран Балтии", - сказал Кариньш, подчеркнув, что нужно быть осторожными с тем, что говорит Latvijas gāze.
С другой стороны, Conexus Baltic Grid является государственным предприятием, которое хранит газ и знает, что в настоящее время под землей на имя Латвии хранится больше газа, чем требуется домохозяйствам в отопительный сезон. На основании закона правительство приняло решение зарезервировать определенное количество газа, которого хватит на отопительный сезон, сказал премьер.
"Газа будет достаточно. В настоящее время Latvijas gāze является публичным торговцем - у него есть обязательство обеспечивать домохозяйства. Пока они выполняют это обязательство, газ, который находится под землей, будет идти домохозяйствам. Если они откажутся или не смогут выполнять эти обязательства, их будет выполнять государственное предприятие Latvenergo в сотрудничестве с Conexus", - пояснил премьер.
Как сообщалось, Latvijas gāze намерено этой осенью вновь поднять тариф на газ, так как цены, по которым он покупается, значительно выросли, заявил в интервью TV3 председатель правления компании Айгарс Калвитис.
Он пояснил, что сейчас одна партия газа стоит около 250 миллионов евро и в странах Балтии очень мало компаний, которые могут позволить себе платить такие деньги. "Поэтому в течение последней недели на рынке наблюдалась большая активность со стороны различных поставщиков, у которых имеются контракты на поставки с октября, но которые не смогут купить газ из-за высокой цены. Именно поэтому они ищут партнеров, чтобы распределить этот груз", - сказал Калвитис.
Эта высокая цена также является причиной того, что Latvijas gāze просит регулятора пересмотреть свои тарифы. Тарифы, вступившие в силу в июле, рассчитаны исходя из гораздо более низкой цены на газ.
Глава компании также повторил то, что публично заявлял ранее - что ему непонятно решение правительства зарезервировать определенное количество газа для населения и не разрешить его использование для других целей.
"В настоящее время мы юридически оцениваем эту ситуацию и, конечно же, консультируемся с Министерством экономики, как решить эту ситуацию. Мы не понимаем понятия "резервация". При этом даже не наша резервация, а резервация собственности наших клиентов. Этого нельзя никак по-другому понять - это какая-то национализация", - сказал Калвитис в интервью TV3.
Как сообщалось, Latvijas gāze в заявлении для фондовой биржи Nasdaq Riga указало в четверг, что объем принадлежащих ей запасов газа в Инчукалне составляет 0,2946 тераватт-часов (ТВтч). Такого количества недостаточно для обеспечения домохозяйств зимой, поэтому Latvijas gāze вновь отмечает, что не может выполнить положения Закона об энергетике в отношении резервов, которые должны были достигнуть 1,15 ТВтч к 31 августа.
В то же время, несмотря на указанный объем принадлежащих Latvijas gāze запасов газа в Инчукалнском подземном хранилище и ограниченные возможности поставки природного газа, компания в качестве публичного продавца продолжает работать над решениями для обеспечения потребителей газом в отопительном сезоне.
Видео: Сюжет программы Rīta panorāma
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