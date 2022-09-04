Зубы мумий и Нил. Новое открытие может объяснить загадку пирамид

Связывая экологические и исторические данные, исследование дает гораздо больше прямых доказательств о строительстве пирамид. Эксперты в последнем исследовании предполагают, что аналогичные подходы могут быть использованы для реконструкции древних водных ландшафтов, которые покрывали другие комплексы египетских пирамид.

Почему древние египтяне перестали строить пирамиды?

Пирамиды были построены фараонами Древнего Египта в период от правления царя Джосера (2630-2611 гг. до н. э.) до правления царя Яхмоса I (1550-1525 гг. до н. э.). Пирамида Джосера - старейшая известная пирамида в мире, а пирамида Яхмоса в Абидосе - последняя известная благородная пирамида в Египте.

Эти знаковые пирамиды символизировали величие, богатство фараонов и воплощали их религиозные убеждения. Но почему египтяне перестали строить пирамиды, когда началась 18-я династия фараонов?

В Древнем Египте строительство пирамид стало непопулярным после правления Яхмоса I. Фараонов хоронили не в пирамидах, а в Долине царей близ Фив - в сегодняшнем Луксоре. Считается, что самые старые благородные гробницы в Долине царей были построены во время правления Тутмоса I (1504-1492 гг. до н. э.).

Его предшественник Аменхотеп I (1525–1504 гг. до н. э.), возможно, тоже строил гробницы в Долине царей, но египтологи до сих пор спорят об этом.

Не совсем понятно, почему фараоны перестали строить дворянские пирамиды. Возможно, причина в опасениях по поводу безопасности.