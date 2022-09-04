Зубы мумий и Нил. Новое открытие может объяснить загадку пирамид

Глядя на знаменитые пирамиды Гизы в их сегодняшнем виде, трудно представить себе день, когда они были построены. Эти каменные лабиринты, сооруженные в память об умерших и для того, чтобы проводить их в загробный мир, были построены около 4500 лет назад без современных технологий и с поразительной точностью, сообщает портал Science Alert.
Водный путь Нила
Египтянам требовалось гораздо больше, чем несколько примитивных пандусов для размещения очень тяжелых камней. Последнее исследование показывает, что благоприятные природные условия позволили построить пирамиды в Гизе, где приток Нила использовался для транспортировки грузов.
"Для строительства огромных пирамид, гробниц и храмов древнеегипетские инженеры, вероятно, использовали реку и ее ежегодные разливы. Однако существует мало экологических свидетельств того, когда, где и как развивались эти древние ландшафты",
- говорит географ Хадер Шейша в исследовании.
Археологи в течение некоторого времени подозревали, что египетские строители пирамид могли использовать водные пути Нила для создания каналов и гаваней, которые могли помочь в транспортировке строительных материалов.
Портовый комплекс, который, по мнению археологов и экспертов, служил для постройки пирамид Хуфу (Хеопса), Хафре (Хефрена) и Менкаура (Микерина), в настоящее время расположен более чем в семи километрах к западу от современного Нила.
Раскопки, проведенные во время инженерных работ в современном городе Гиза, позволили обнаружить слои горных пород, соответствующие притоку Нила, простирающемуся к основанию пирамид.
Изменение климата и наводнения
Однако возникают вопросы о том, как египтяне создали доступ к воде у пирамид Гизы. Во время их строительства Северный Египет переживал экстремальное изменение климата, и внезапные наводнения неоднократно разрушали затерянный город пирамид Хейт-эль-Гураб, в котором жили сезонные рабочие.
В этом исследовании эксперты обратились к окаменевшей пыльце, чтобы получить более подробную картину речной системы, какой она была тысячи лет назад. Пыльца также использовалась в других исследованиях для реконструкции климатических условий прошлого и растительных ландшафтов, которые сегодня выглядят совсем иначе.
Изучив пыльцу, команда идентифицировала множество травянистых цветковых растений, растущих на берегах Нила, и болотных растений, произрастающих поблизости.
Химические маркеры в зубах и костях египетских мумий
Исследователи говорят, что это позволило сделать вывод о водоеме, образовавшемся в пойме Гизы. Оттуда строители пирамид отслеживали подъем и падение уровня воды в притоке Хуфу реки Нил на протяжении 8000 лет египетской истории, соотнося результаты с другими историческими записями.
"Наша 8000-летняя реконструкция уровней притока Хуфу дает представление о речных ландшафтах во время строительства пирамид. Приток Хуфу остался с высоким уровнем воды",
- говорят эксперты.
Однако после правления царя Тутанхамона ветвь Хуфу Нила постепенно пришла в упадок, достигнув в конце династического периода самого низкого задокументированного уровня за 8000 лет. Это снижение коррелирует с химическими маркерами в зубах и костях египетских мумий, которые указывают на сухую среду.
Связывая экологические и исторические данные, исследование дает гораздо больше прямых доказательств о строительстве пирамид. Эксперты в последнем исследовании предполагают, что аналогичные подходы могут быть использованы для реконструкции древних водных ландшафтов, которые покрывали другие комплексы египетских пирамид.
Почему древние египтяне перестали строить пирамиды?
Пирамиды были построены фараонами Древнего Египта в период от правления царя Джосера (2630-2611 гг. до н. э.) до правления царя Яхмоса I (1550-1525 гг. до н. э.). Пирамида Джосера - старейшая известная пирамида в мире, а пирамида Яхмоса в Абидосе - последняя известная благородная пирамида в Египте.
Эти знаковые пирамиды символизировали величие, богатство фараонов и воплощали их религиозные убеждения. Но почему египтяне перестали строить пирамиды, когда началась 18-я династия фараонов?
В Древнем Египте строительство пирамид стало непопулярным после правления Яхмоса I. Фараонов хоронили не в пирамидах, а в Долине царей близ Фив - в сегодняшнем Луксоре. Считается, что самые старые благородные гробницы в Долине царей были построены во время правления Тутмоса I (1504-1492 гг. до н. э.).
Его предшественник Аменхотеп I (1525–1504 гг. до н. э.), возможно, тоже строил гробницы в Долине царей, но египтологи до сих пор спорят об этом.
Не совсем понятно, почему фараоны перестали строить дворянские пирамиды. Возможно, причина в опасениях по поводу безопасности.
Египтолог Эйдан Додсон рассказал Live Science: "Существует множество теорий о том, почему египтяне перестали строить пирамиды. Безусловно, немалую роль сыграл факт, что пирамиды часто грабили, поэтому сокровища знатного человека лучше было закопать в глухой долине, окруженной камнями, под присмотром охранников некрополя.
Еще до того, как пирамиды перестали строить, погребальные камеры под ними уже не размещали. В последней пирамиде - пирамиде Яхмоса I в Абидосе - погребальная камера правителя находилась на полкилометра дальше, за пирамидой, глубже в пустыне".
В историческом документе, написанном человеком по имени Инени, который, в свою очередь, отвечал за строительство гробницы Тутмоса в Долине царей, говорится: "Я один руководил постройкой гробницы его величества. Никем не видимый, никем не слышимый".
Это показывает, что строительство гробниц было тайным процессом.
Естественная топография Долины царей могла объяснить, почему она была выбрана местом последнего упокоения правителей. К примеру, в долине есть пик, немного напоминающий пирамиду. Известно, что для египетских фараонов пирамида была важным местом, где происходил переход в загробный мир.
Топография Луксора также могла сыграть важную роль в прекращении строительства пирамид. В этом районе много хребтов и холмов. Территория тоже небольшая.
Когда фараоны перестали строить пирамиды, это продолжили делать богачи. Например, 3300-летняя гробница в Абидосе имела пирамиду высотой в 7 метров, которая служила входом.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!