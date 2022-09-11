3 апреля 1908 года Каролина Олссон пробудилась ото сна в совершенно ином мире, чем тот, в котором она жила, когда отправилась спать. Она узнала, что мать умерла, а остальные члены семьи были неузнаваемы. Затем она посмотрелась в зеркало. Каролина проспала 32 года.

Все началось февральским днем 1876 года, когда Каролина, возвращаясь из школы, шла через замерзшую реку. Она поскользнулась на льду и сильно ударилась головой. В отдельных сообщениях даже рассказывалось, что, падая, она проломила лед и провалилась в ледяную воду, однако сумела выбраться и добраться до дома. Там ее быстро осмотрел отец, однако ничего, кроме пары ушибов, не нашел. Казалось, что с Каролиной все в полнейшем порядке.

Однако это было не так. На следующий день после неудачного падения Каролина стала жаловаться на головную боль и постоянную и все усиливающуюся зубную боль.

Суеверные родители связали это не с падением, а с колдовством, поэтому, чтобы придумать, как защитить дочь от злых духов, они отправили ее спать. К ужасу всех утром следующего дня дочь разбудить было невозможно. Она проспала следующие 32 года.