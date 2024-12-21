Завершается срок полномочий Казакса на посту президента Банка Латвии

В четверг, 19 декабря, Сейм Латвии утвердил Мариса Калиса, заместителя президента Банка Латвии, на должность исполняющего обязанности главы учреждения.

Новых кандидатов на пост президента банка можно будет выдвинуть до 31 января следующего года.

Из-за того, что новый президент еще не выбран, Латвия временно потеряет право голоса в Совете Европейского центрального банка (ЕЦБ), подтвердили агентству LETA в Банке Латвии.

Совет ЕЦБ - это орган по выработке денежно-кредитной политики, в который входят президенты национальных центральных банков стран еврозоны, президент и вице-президент ЕЦБ, а также члены правления ЕЦБ. Управляющие национальных центральных банков лично присутствуют на заседаниях Совета.

Закон о Банке Латвии гласит, что до вступления в должность нового президента Банка его обязанности (за исключением обязанностей члена Совета ЕЦБ) будет исполнять заместитель президента Банка Латвии, назначенный Сеймом, а в его отсутствие - член Совета Банка Латвии, назначенный заместителем главы Банка.

Ранее, 18 декабря, Сейм не утвердил Павла Кузьмина, кандидата от оппозиционной партии "Стабильности!", на пост президента Банка Латвии. За Кузьмина проголосовали лишь 10 депутатов от его партии, 78 высказались против, 2 воздержались.

Кузьмин остался единственным кандидатом, так как правящие партии отказались от своих претендентов - действующего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса и Рейниса Берзиньша. Это решение, по словам премьер-министра Эвики Силини, направлено на согласование одной общей кандидатуры коалиции в начале следующего года.

Мартиньш Казакс был избран президентом Банка Латвии 12 декабря 2019 года. Тогда за его кандидатуру проголосовали 76 депутатов.

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