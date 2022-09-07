Из-за мер по экономии энергоресурсов начинает ухудшаться ситуация с поступлениями акцизного налога в государственный бюджет, сообщила в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении генеральный директор Службы государственных доходов (VID) Иева Яунземе.
Латвийцы начали экономить; поступления акцизного налога в казну сокращаются
Латвийцы начали экономить; поступления акцизного налога в казну сокращаются
При этом поступления налога на добавленную стоимость (НДС) увеличиваются не так ощутимо, хотя цены быстро растут.
"Потребление нефтепродуктов в виде топлива, особенно дизельного, сократилось", - сказала глава VID, добавив, что снизились поступления акциза и на природный газ, поскольку тепловые электростанции его не используют.
"Все меры экономии оказывают влияние. С одной стороны, это хорошо, но это влияние не было учтено в бюджете", - отметила Яунземе.
В то же время, по словам руководителя VID, сохраняется очень позитивная тенденция по поступлениям налогов на рабочую силу, в том числе подоходного налога с населения в этом году получено на 15% больше, чем планировалось.
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