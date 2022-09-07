Латвийцы начали экономить; поступления акцизного налога в казну сокращаются

При этом поступления налога на добавленную стоимость (НДС) увеличиваются не так ощутимо, хотя цены быстро растут.

"Потребление нефтепродуктов в виде топлива, особенно дизельного, сократилось", - сказала глава VID, добавив, что снизились поступления акциза и на природный газ, поскольку тепловые электростанции его не используют.

"Все меры экономии оказывают влияние. С одной стороны, это хорошо, но это влияние не было учтено в бюджете", - отметила Яунземе.

В то же время, по словам руководителя VID, сохраняется очень позитивная тенденция по поступлениям налогов на рабочую силу, в том числе подоходного налога с населения в этом году получено на 15% больше, чем планировалось.