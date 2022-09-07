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Латвийцы начали экономить; поступления акцизного налога в казну сокращаются

rus.tvnet.lv/LETA
Латвийцы начали экономить; поступления акцизного налога в казну сокращаются
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Генеральный директор СГД Иева Яунземе
Генеральный директор СГД Иева Яунземе Фото: Evija Trifanova/LETA

Из-за мер по экономии энергоресурсов начинает ухудшаться ситуация с поступлениями акцизного налога в государственный бюджет, сообщила в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении генеральный директор Службы государственных доходов (VID) Иева Яунземе.

При этом поступления налога на добавленную стоимость (НДС) увеличиваются не так ощутимо, хотя цены быстро растут.

"Потребление нефтепродуктов в виде топлива, особенно дизельного, сократилось", - сказала глава VID, добавив, что снизились поступления акциза и на природный газ, поскольку тепловые электростанции его не используют.

"Все меры экономии оказывают влияние. С одной стороны, это хорошо, но это влияние не было учтено в бюджете", - отметила Яунземе.

В то же время, по словам руководителя VID, сохраняется очень позитивная тенденция по поступлениям налогов на рабочую силу, в том числе подоходного налога с населения в этом году получено на 15% больше, чем планировалось.

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