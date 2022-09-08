Спасенный под Вентспилсом котенок оправился и получил новую кличку

Теперь котенка зовут Лаймигайс или Лакки [Laimīgais - Счастливчик].

"Чувствую себя прекрасно, потому что вчера я прошел медицинскую комиссию и был допущен к выполнению своих обязанностей. Большое спасибо ветеринарной клинике на улице Католю в Вентспилсе и ветеринару, который очень внимательно меня проверял", - пишет VUGD от имени котенка.

"Рад присоединиться к команде VUGD! Призываю всех заботиться о своих питомцах, чтобы они тоже были в безопасности каждое мгновение. Спасибо всем за сочувствие, поддержку и предложения! Спасибо за множество вариантов имени. Пожарным и спасателям было непросто договориться о наиболее подходящем для меня", - цитирует Счастливчика VUGD.