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Спасенный под Вентспилсом котенок оправился и получил новую кличку

rus.tvnet.lv
Спасенный под Вентспилсом котенок оправился и получил новую кличку
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Фото: VUGD/Apollo kolāža

В минувшую субботу, 3 сентября, спасатели Вентспилсского отделения Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) в Варве спасли котенка. А теперь он получил и новую кличку, сообщают представители VUGD.

Теперь котенка зовут Лаймигайс или Лакки [Laimīgais - Счастливчик]. 

"Чувствую себя прекрасно, потому что вчера я прошел медицинскую комиссию и был допущен к выполнению своих обязанностей. Большое спасибо ветеринарной клинике на улице Католю в Вентспилсе и ветеринару, который очень внимательно меня проверял", - пишет VUGD от имени котенка.

"Рад присоединиться к команде VUGD! Призываю всех заботиться о своих питомцах, чтобы они тоже были в безопасности каждое мгновение. Спасибо всем за сочувствие, поддержку и предложения! Спасибо за множество вариантов имени. Пожарным и спасателям было непросто договориться о наиболее подходящем для меня", - цитирует Счастливчика VUGD.

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