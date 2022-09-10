Кибербезопасность актуальна для любого предприятия!

Киберпреступники атакуют только крупные компании?

Специалист по кибербезопасности Лея Шилобод (Leia Shilobod) отмечает: “Не надо себя обманывать. Малые предприятия сравнивает себя с низко растущим плодом, не представляющим интереса для злоумышленников. Поэтому система и протоколы безопасности у них слабые или совсем никакие. Хакеры это знают и могут использовать”. Исследования регулярно подтверждают, что у 60–75% малых и средне-малых предприятий есть проблемы с защитой данных, что делает их легкой добычей киберпреступников.

Угроза данным государственных учреждений

Государственные организации и частные предприятия подвержены разным типам киберугроз – государственные компьютерные системы подвергаются целенаправленным, тщательно спланированным атакам. Такие действия обычно имеют политическую подоплеку, а для специализирующихся на этом хакеров даже являются работой полного времени.

Атака на государственное учреждение означает угрозу экономике и национальной безопасности. На уровне Европейского союза также существуют жизненно важные сектора, зависимые от цифровых технологий. Прогнозируется, что к 2024 году 22,3 миллиарда устройств по всему миру будут подключены к интернету вещей, что повысит количество кибератак и киберпреступлений.

Влияние работников

Многие руководители полагают, что соответствующие IT технологии и средства защиты уберегут данные их организации. Но в реальности в 52% случаев наибольшую угрозу для информационной безопасности представляет необученный и необразованный работник. Главная опасность (47%) связана с обменом посторонним контентом между смартфонами персонала, на втором месте (46%) потерянные сотрудниками устройства со служебными данными или доступом к таковым, на третьем с вероятностью 44% – неумелое или невнимательное обращение с технологиями, приводящее к инсталляции или открытию компьютерных вирусов.

Фото: Randy Fath/ Unsplash

Для понимания риска угроз

В целях укрепления защиты данных в Латвии доступна созданная PwC игра Escape Room, имитирующая кибератаку. Игра акцентирует наиболее часто допускаемые персоналом ошибки и помогает работникам предприятия понять сущность угрозы с точки зрения хакера.

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Чтобы уберечь данные своего предприятия, отслеживайте переменчивые события в сфере кибербезопасности и вовремя на них реагируйте. Встретимся на посвященной кибербезопасности конференции “RIGA COMM 2022” 7 октября! Больше информации здесь!

Статья создана в сотрудничестве с RIGA COMM.