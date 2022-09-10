Рабочий процесс повсеместно стал цифровым, количество применяемых технологий стремительно растет, что делает кибербезопасность актуальной для всех видов предприятий. Угрозы для кибербезопасности могут быть разнообразными, различными для государственного и частного сектора, но одним из основных условий для их предотвращения служит просвещение работников в сфере технологий.
Кибербезопасность актуальна для любого предприятия!
Убытки растут
Вслед за ростом использования информационно-коммуникационных технологий в государственных, муниципальных и частных структурах усиливается и угроза кибербезопасности. Об этом свидетельствует отчет о стоимости утечки данных, ежегодно публикуемый “IBM” и институтом “Pomenom”. Средний ущерб на один инцидент вырос с 3,86 миллиона долларов в 2020 году до 4,24 миллиона долларов в 2021 году. Для одной отрасли в течение одного года это гигантский прирост!
Уже сегодня идентифицирован длинный список возможных киберугроз. Предлагаем ознакомиться с актуальностями 2022 года: 7 популярнейших угроз безопасности данных.
Почему кибербезопасность ТАК важна?
Одна из главных задач кибербезопасности состоит в защите систем и данных предприятия от цифровых атак. В наши дни большинство организаций и частных лиц содержит данные в электронных устройствах, серверах и “облачных хранилищах”. И именно эти объекты становятся мишенью охотников за чужими данными! Поэтому предприятию любой величины важно уделять внимание целому ряду аспектов.
Безопасность данных предприятий и государственных учреждений
Сегодня предприятия всех отраслей зависимы от технологий и информационных систем. Обмен данными, их хранение и использование приложений повышают риск кражи и утери данных с их последующим использованием для шантажа предприятия или кого-то из сотрудников. Если атаке подверглась, например, организация в сфере здравоохранения, последствия могут быть не только финансовыми, но и летальными.
Киберпреступники атакуют только крупные компании?
Специалист по кибербезопасности Лея Шилобод (Leia Shilobod) отмечает: “Не надо себя обманывать. Малые предприятия сравнивает себя с низко растущим плодом, не представляющим интереса для злоумышленников. Поэтому система и протоколы безопасности у них слабые или совсем никакие. Хакеры это знают и могут использовать”. Исследования регулярно подтверждают, что у 60–75% малых и средне-малых предприятий есть проблемы с защитой данных, что делает их легкой добычей киберпреступников.
Угроза данным государственных учреждений
Государственные организации и частные предприятия подвержены разным типам киберугроз – государственные компьютерные системы подвергаются целенаправленным, тщательно спланированным атакам. Такие действия обычно имеют политическую подоплеку, а для специализирующихся на этом хакеров даже являются работой полного времени.
Атака на государственное учреждение означает угрозу экономике и национальной безопасности. На уровне Европейского союза также существуют жизненно важные сектора, зависимые от цифровых технологий. Прогнозируется, что к 2024 году 22,3 миллиарда устройств по всему миру будут подключены к интернету вещей, что повысит количество кибератак и киберпреступлений.
Влияние работников
Многие руководители полагают, что соответствующие IT технологии и средства защиты уберегут данные их организации. Но в реальности в 52% случаев наибольшую угрозу для информационной безопасности представляет необученный и необразованный работник. Главная опасность (47%) связана с обменом посторонним контентом между смартфонами персонала, на втором месте (46%) потерянные сотрудниками устройства со служебными данными или доступом к таковым, на третьем с вероятностью 44% – неумелое или невнимательное обращение с технологиями, приводящее к инсталляции или открытию компьютерных вирусов.
Для понимания риска угроз
В целях укрепления защиты данных в Латвии доступна созданная PwC игра Escape Room, имитирующая кибератаку. Игра акцентирует наиболее часто допускаемые персоналом ошибки и помогает работникам предприятия понять сущность угрозы с точки зрения хакера.
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Чтобы уберечь данные своего предприятия, отслеживайте переменчивые события в сфере кибербезопасности и вовремя на них реагируйте. Встретимся на посвященной кибербезопасности конференции “RIGA COMM 2022” 7 октября! Больше информации здесь!
Статья создана в сотрудничестве с RIGA COMM.
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