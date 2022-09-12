airBaltic познакомит с миром NFT на выставке RIGA COMM 2022

"Каждый человек, купивший свой уникальный жетон Planies за виртуальные деньги, станет участником клуба лояльности. Каждый день на счете пользователя будут накапливаться определенные баллы, за которые он сможет приобретать разнообразные блага – бесплатные полеты и перевозку багажа, а также возможность продать этот NFT на вторичном рынке", - поясняет Артур Гарайс.

Использование NFT в бизнесе

Как и цифровые жетоны, операции в бизнесе тоже должны иметь добавленную стоимость. Сегодня у компаний, заинтересованных в работе с проектом NFT, есть возможность расширять сотрудничество и получать освещение в СМИ. Однако проблема в спросе – пока нет достаточного количества потребителей, компании не проявляют особого интереса к вложению денег в NFT, к тому же опасаются, что вложенные деньги не только не окупятся, но и могут быть очень быстро потеряны. На рыночную стоимость NFT влияют также внешние факторы, например, экономика, покупательная способность и интересы людей и т.д.

И все же специалист airBaltic настроен позитивно и говорит, что необходимо укреплять сообщество Web3, чтобы люди объединялись, придумывали перспективные решения и продолжали развиваться: "Рано или поздно многие услуги, используемые нами не только в бизнесе, но и в обыденной жизни, будут взаимно объединены и удобно доступны в технологии блокчейна".

Знакомьтесь с Web3

Если есть интерес, попасть в мир Web3 несложно. Эксперты отзывчивы и охотно рассказывают о возможностях и развитии Web3 и в разнообразных интервью, и в мастерских, где желающие могут создать свой виртуальный кошелек, понять, как он действует, и изучить другие предлагаемые технологиями возможности. Однако экспертов в Балтии очень мало, если сравнивать с Европой и миром, хотя и нельзя сказать, что мы безнадежно отстаем от остальных. Артур по этому поводу с юмором говорит: "В Европе и мире встретить специалистов легко. Можно уехать сегодня, каждый день участвовать в какой-то конференции о Web3, и в будущем году вернуться домой где-то в это же время. В Балтии же, если не считать специфические мероприятия одной цепи вроде Honeybadger, есть только два международных технологических события, где выступают знающие профессионалы отрасли и участвуют предприниматели, руководители и специалисты различных сфер со всего мира. И одно из них RIGA COM!"

Фото: RIGA COMM/Publicitātes foto

***

Чтобы уберечь данные своего предприятия, отслеживайте переменчивые события в сфере кибербезопасности и вовремя на них реагируйте. Встретимся на посвященной кибербезопасности конференции “RIGA COMM 2022” 7 октября! Больше информации здесь!

Статья создана в сотрудничестве с RIGA COMM.