airBaltic стала первой в мире авиакомпанией, выпустившей уникальную коллекцию NFT, основанную на технологии блокчейна. Коллекция включает подвижные 3D изображения наиболее ярких достопримечательностей 14 городов Латвии и доступна лишь в восьми полных экземплярах. Будучи одним из наиболее инновационных предприятий Балтии, airBaltic продолжает развивать применение этой технологии следующим продуктом – коллекцией NFT Planies, которая представляет собой новый слой лояльности и открывает небывалые возможности для ее пользователей.
airBaltic познакомит с миром NFT на выставке RIGA COMM 2022
К решению этой задачи airBaltic привлекла одного из лучших специалистов Латвии по блокчейну и NFT Артура Гарайса. Встретиться с ним желающие смогут 7 октября на посвященной Web3 конференции в рамках выставки RIGA COMM 2022, но перед этим предлагаем ознакомиться с его взглядом на значение и влияние NFT на бизнес в Латвии.
Виртуальные деньги NFT
На вопрос, как доходчиво разъяснить сущность NFT, Артур Гарайс отвечает: "NFT - это цифровой жетон, закриптованный в блокчейне. Его можно назвать цифровым искусством, так как можно купить и художественные произведения, например, рисунки и музыку, и технологические решения, но у каждого своя уникальная история. Например, Kiwie, популярный латвийский уличный художник, каждый свой рисунок помещает в блокчейн с указанием его координат. Первый купивший его работу за NFT записывается на уникальную металлическую карточку вместе с миниатюрным изображением настенного рисунка".
airBaltic Planies
Особую историю имеет и коллекция airBaltic Planies, намеченная к выпуску в конце сентября 2022 года. Planies включает 10 тысяч жетонов с изображениями особого дизайна самолетов, хранящихся в блокчейне Ethereum. Каждый жетон Planies представляет собой уникальную художественную работу, образуемую 180 разнообразными элементами, такими как крылья, двигатели, рот, глаза и пр. Добавленной стоимостью для коллекционеров будут бонусы клуба лояльности airBaltic.
"Каждый человек, купивший свой уникальный жетон Planies за виртуальные деньги, станет участником клуба лояльности. Каждый день на счете пользователя будут накапливаться определенные баллы, за которые он сможет приобретать разнообразные блага – бесплатные полеты и перевозку багажа, а также возможность продать этот NFT на вторичном рынке", - поясняет Артур Гарайс.
Использование NFT в бизнесе
Как и цифровые жетоны, операции в бизнесе тоже должны иметь добавленную стоимость. Сегодня у компаний, заинтересованных в работе с проектом NFT, есть возможность расширять сотрудничество и получать освещение в СМИ. Однако проблема в спросе – пока нет достаточного количества потребителей, компании не проявляют особого интереса к вложению денег в NFT, к тому же опасаются, что вложенные деньги не только не окупятся, но и могут быть очень быстро потеряны. На рыночную стоимость NFT влияют также внешние факторы, например, экономика, покупательная способность и интересы людей и т.д.
И все же специалист airBaltic настроен позитивно и говорит, что необходимо укреплять сообщество Web3, чтобы люди объединялись, придумывали перспективные решения и продолжали развиваться: "Рано или поздно многие услуги, используемые нами не только в бизнесе, но и в обыденной жизни, будут взаимно объединены и удобно доступны в технологии блокчейна".
Знакомьтесь с Web3
Если есть интерес, попасть в мир Web3 несложно. Эксперты отзывчивы и охотно рассказывают о возможностях и развитии Web3 и в разнообразных интервью, и в мастерских, где желающие могут создать свой виртуальный кошелек, понять, как он действует, и изучить другие предлагаемые технологиями возможности. Однако экспертов в Балтии очень мало, если сравнивать с Европой и миром, хотя и нельзя сказать, что мы безнадежно отстаем от остальных. Артур по этому поводу с юмором говорит: "В Европе и мире встретить специалистов легко. Можно уехать сегодня, каждый день участвовать в какой-то конференции о Web3, и в будущем году вернуться домой где-то в это же время. В Балтии же, если не считать специфические мероприятия одной цепи вроде Honeybadger, есть только два международных технологических события, где выступают знающие профессионалы отрасли и участвуют предприниматели, руководители и специалисты различных сфер со всего мира. И одно из них RIGA COM!"
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Чтобы уберечь данные своего предприятия, отслеживайте переменчивые события в сфере кибербезопасности и вовремя на них реагируйте. Встретимся на посвященной кибербезопасности конференции “RIGA COMM 2022” 7 октября! Больше информации здесь!
Статья создана в сотрудничестве с RIGA COMM.
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