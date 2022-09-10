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Видео ⟩ Драма со счастливым концом из мира ленивцев

rus.tvnet.lv
Драма со счастливым концом из мира ленивцев
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Фото: Ekrānšāviņš no video

Пользователей соцсетей до глубины сердца растрогало видео, на котором видна драматическая встреча мамы ленивца и ее детеныша после расставания в лесном пожаре в Боливии.

На видео запечатлен момент, когда мама ленивца, услышав жалобный плач своего малыша, нежно обнимает его и, похоже, даже целует.

Во время бегства от лесного пожара в Боливии семейство ленивцев попало в Тринидад, где после нападения собак оно на время было разделено.

Самку ленивца и ее детеныша проверил ветеринар, он выяснил, что их здоровье находится в очень хорошем состоянии. После этого оба ленивца были доставлены в местную природную резервацию.

В низинах Боливии бушует уже более десяти пожаров, которые угрожают минимум четырем природным резервациям. Сотни пожарных, местных жителей и добровольцев борются, чтобы спасти природу и животных от уничтожения.

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