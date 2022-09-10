Пользователей соцсетей до глубины сердца растрогало видео, на котором видна драматическая встреча мамы ленивца и ее детеныша после расставания в лесном пожаре в Боливии.
Видео ⟩ Драма со счастливым концом из мира ленивцев
На видео запечатлен момент, когда мама ленивца, услышав жалобный плач своего малыша, нежно обнимает его и, похоже, даже целует.
Во время бегства от лесного пожара в Боливии семейство ленивцев попало в Тринидад, где после нападения собак оно на время было разделено.
A crying baby sloth was reunited with its mother after the pair were separated following their rescue from wildfires in Bolivia https://t.co/z8iJIwo3K3 pic.twitter.com/VPZbabY7BX— Reuters (@Reuters) September 8, 2022
Самку ленивца и ее детеныша проверил ветеринар, он выяснил, что их здоровье находится в очень хорошем состоянии. После этого оба ленивца были доставлены в местную природную резервацию.
В низинах Боливии бушует уже более десяти пожаров, которые угрожают минимум четырем природным резервациям. Сотни пожарных, местных жителей и добровольцев борются, чтобы спасти природу и животных от уничтожения.
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