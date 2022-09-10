Правительство должно предложить AS Latvenergo приобрести еще одно или два судна с природным газом, чтобы обеспечить Латвию еще как минимум на два-три тераватт-часа (ТВтч) природного газа, заявил председатель парламентской фракции партийного объединения "Для развития/За!" Юрис Пуце.
Пуце: Latvenergo должно купить еще одно или два судна с природным газом
Отвечая на вопрос о запасах природного газа на отопительный сезон, Пуце пояснил, что за счет государственных резервов Latvijas gāze у Latvijas gāze и других торговцев природным газом, как в Латвии, так и в других странах, было закуплено около 6 ТВтч природного газа для потребления домохозяйствами. Часть ее также приобрели латвийские теплоснабжающие компании и промышленные коммерсанты.
Сообщение премьер-министра Кришьяниса Кариньша о том, что природного газа будет достаточно для домохозяйств, вводит в заблуждение, поскольку при положительном стечении нескольких обстоятельств Латвии потребуется не менее 9 ТВтч природного газа. Если будет холодная зима, их понадобится больше, сказал Пуце.
Латвии нужно как минимум еще 2 ТВтч, а в идеале 3 ТВтч природного газа, считает Пуце. Поэтому правительство должно предложить или дать задание Latvenergo купить через Клайпедский терминал сжиженного природного газа еще одно или два судно с газом, либо выкупить газовоз, который в настоящее время предназначен, например, для Польши или Финляндии, для которых объемы одного корабля не столь решающие, отметил депутат.
Кроме того, необходимо дать "очень конкретное" задание предпринимателям, занимающимся теплоснабжением, что они должны экономить природный газ, а также призывать жителей потреблять меньше природного газа, отметил Пусе.
В качестве хорошего решения по экономии природного газа в сфере теплоэнергетики политик упомянул установленную в Даугавпилсе котельную на щепе, которая в настоящее время обеспечивает горячую воду и с помощью которой производство тепла зимой также в общей системе станет дешевле.
На вопрос о дополнительной поддержке населения Пуце пояснил, что необходимо будет оказать поддержку той небольшой части населения, которая использует для отопления сжиженный нефтяной газ, так как в ранее принятой системе поддержки это не было полностью решено.
Политик указал, что цены на природный газ и другие топливные ресурсы могут продолжать расти еще больше, и что появится значительная группа людей, как с очень низкими доходами, так и из низшего среднего класса, которые не смогут покрыть свои долги.
Согласно действующим правилам, у местных органов власти будет возможность помогать беднейшим жителям, в то время как людям с немного более высокими доходами поддержка в необходимом объеме не предоставляется, сказал Пуце.
Лидер фракции заявил, что люди с доходами чуть выше статуса малообеспеченных тоже должны получить поддержку, чтобы они не оказались в ситуации с неоплаченными долгами.
Политик также указал, что в целях экономии энергоресурсов необходимо снизить температуру горячей воды на несколько градусов. На вопрос о рисках такого шага депутат заявил, что такой шаг должен оценить Центр профилактики и контроля заболеваний.
Как сообщалось, в конце августа на заседании Комиссии Сейма по требованиям министр экономики Илзе Индриксоне отметила, что в настоящее время ситуация постоянно улучшается и количество природного газа в хранилищах несколько увеличивается. "Относительно наличия природного газа на данный момент, глядя на эту ситуацию, мы уверены, что его будет достаточно", - заявил министр.
5,6 ТВтч газа в Инчукалнском газохранилище принадлежат предпринимателям, зарегистрированным в Латвии, а 6 ТВтч зарегистрированы на имя других стран. Такое деление сделано для того, чтобы показать, что надежнее полагаться на государственные ресурсы в объеме 5,6 ТВтч, однако это не исключает, что эстонские и литовские торговцы, хранящие газ в Инчукалнсе, также будут поставлять его населению Латвии, заявила Индриксоне на заседании комиссии, где рассматривался запрос оппозиции к премьер-министру Кришьянису Кариньшу "О промедлении правительства в условиях назревающего энергетического кризиса".
Заключенный договор с Latvenergo предусматривает, что до конца года будет осуществлена дополнительная поставка в объеме 1,3 ТВтч. Кроме того, в первом квартале следующего года можно ожидать дополнительных поставок природного газа из Клайпеды, сказала министр.
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