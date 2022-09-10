Пуце: Latvenergo должно купить еще одно или два судна с природным газом

Кроме того, необходимо дать "очень конкретное" задание предпринимателям, занимающимся теплоснабжением, что они должны экономить природный газ, а также призывать жителей потреблять меньше природного газа, отметил Пусе.

В качестве хорошего решения по экономии природного газа в сфере теплоэнергетики политик упомянул установленную в Даугавпилсе котельную на щепе, которая в настоящее время обеспечивает горячую воду и с помощью которой производство тепла зимой также в общей системе станет дешевле.

На вопрос о дополнительной поддержке населения Пуце пояснил, что необходимо будет оказать поддержку той небольшой части населения, которая использует для отопления сжиженный нефтяной газ, так как в ранее принятой системе поддержки это не было полностью решено.

Политик указал, что цены на природный газ и другие топливные ресурсы могут продолжать расти еще больше, и что появится значительная группа людей, как с очень низкими доходами, так и из низшего среднего класса, которые не смогут покрыть свои долги.

Согласно действующим правилам, у местных органов власти будет возможность помогать беднейшим жителям, в то время как людям с немного более высокими доходами поддержка в необходимом объеме не предоставляется, сказал Пуце.

Лидер фракции заявил, что люди с доходами чуть выше статуса малообеспеченных тоже должны получить поддержку, чтобы они не оказались в ситуации с неоплаченными долгами.