AS Latvijas Gāze (LG) обратилось в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) с просьбой оценить возможность пересмотра тарифа на природный газ с 1 октября, сообщила SPRK.
Latvijas Gāze вновь просит пересмотреть тариф на газ
SPRK получила заявление от LG с просьбой оценить возможность пересмотра тарифа, а не сам проект тарифов. В настоящее время SPRK оценивает обоснованность такого запроса.
SPRK напоминает, что тариф LG для подключенных пользователей, или домохозяйств, меняется 1 июля и 1 января, что определяется решением SPRK. Соответственно, решение SPRK не предусматривает изменения тарифов для пользователей чаще чем два раза в год.
Снова дороже
Уже сообщалось, что этой осенью LG собирается вновь поднять тариф на газ, поскольку цены, по которым газ приобретается, значительно выросли, заявил ранее в интервью TV3 председатель правления компании Айгар Калвитис.
Он пояснил, что сейчас одна партия газа стоит около 250 млн евро и в странах Балтии очень мало компаний, которые могут позволить себе платить такие деньги.
"Поэтому в течение последней недели на рынке наблюдалась высокая активность со стороны различных поставщиков, у которых есть контракты на поставки с октября, но которые не смогут купить газ из-за высокой цены. Именно поэтому они ищут партнеров, чтобы разделить эти поставки", - пояснил Калвитис.
По причине этой высокой цены LG и обратилось к регулятору с просьбой о пересмотре тарифов. Тарифы, вступившие в силу в июле, были рассчитаны исходя из гораздо более низкой цены на газ.
"Конечно, мы не можем продавать газ по 107 евро, если сейчас на рынке он стоит 230 евро. Мы рассмотрим этот вопрос вместе с регулятором. Сейчас мы делаем расчеты, как можно сбалансировать эту разницу между ценами на газ", - рассказал глава компании.
На вопрос TV3, существует ли нормативная база, предусматривающая подобные дополнительные изменения, Калвитис ответил, что "закон это позволяет".
В то же время руководитель LG выступил с поддержкой планов по отмене этой осенью выравненных платежей для бытовых потребителей.
"При таких огромных колебаниях цен фактическая оплата для населения гораздо лучше, чем выравненный платеж", - заявил Калвитис. На возражение TV3 о том, что счета будут выше, председатель правления LG ответил утвердительно, но подчеркнул, что при сохранении выравненного платежа может возникнуть ситуация, когда покупатель обнаружит огромное подорожание при очередном перерасчете.
Однако в то же время Калвитис подтвердил, что если правительство на нормативном уровне закрепит необходимость сохранения варианта выравненного платежа, LG не будет его оспаривать.
Глава компании также повторил свое сделанное ранее публичное заявление том, что ему непонятно решение правительства зарезервировать определенное количество газа для населения и не разрешить его использование для других целей.
"В настоящее время мы оцениваем эту ситуацию с юридической точки зрения и, конечно же, консультируемся с Министерством экономики в поисках решения ситуации. Мы не понимаем понятия "резервирование". Нет такого понятия. Ведь это резервирование даже не нашего имущества, а наших клиентов. Такое нельзя понять как-то по-другому - это своего рода национализация", - заявил Калвитис в интервью TV3.
Как сообщалось, Latvijas Gāze указало, что у предприятия недостаточно природного газа для обеспечения домохозяйств и оно не может выполнить положения закона об энергетике в отношении резервов, которые на 31 августа должны были составить 1,15 ТВт/ч. Параллельно в качестве публичного трейдера компания продолжает работать над поиском решений для обеспечения потребителей газом в отопительном сезоне 2022/2023 гг.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!