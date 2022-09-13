Latvijas Gāze вновь просит пересмотреть тариф на газ

По причине этой высокой цены LG и обратилось к регулятору с просьбой о пересмотре тарифов. Тарифы, вступившие в силу в июле, были рассчитаны исходя из гораздо более низкой цены на газ.

"Конечно, мы не можем продавать газ по 107 евро, если сейчас на рынке он стоит 230 евро. Мы рассмотрим этот вопрос вместе с регулятором. Сейчас мы делаем расчеты, как можно сбалансировать эту разницу между ценами на газ", - рассказал глава компании.

На вопрос TV3, существует ли нормативная база, предусматривающая подобные дополнительные изменения, Калвитис ответил, что "закон это позволяет".

В то же время руководитель LG выступил с поддержкой планов по отмене этой осенью выравненных платежей для бытовых потребителей.

"При таких огромных колебаниях цен фактическая оплата для населения гораздо лучше, чем выравненный платеж", - заявил Калвитис. На возражение TV3 о том, что счета будут выше, председатель правления LG ответил утвердительно, но подчеркнул, что при сохранении выравненного платежа может возникнуть ситуация, когда покупатель обнаружит огромное подорожание при очередном перерасчете.

Однако в то же время Калвитис подтвердил, что если правительство на нормативном уровне закрепит необходимость сохранения варианта выравненного платежа, LG не будет его оспаривать.