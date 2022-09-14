Часть людей хотят лишить права на получение финансируемой государством медицинской помощи

При этом он добавил, что вне зависимости от альтернативы всем будет оказана экстренная медицинская помощь.

Другим решением является введение дополнительных налогов, а именно обложение не облагаемых налогом групп социальными взносами или налогом на здравоохранение, однако это не сочетается с государственной установкой не повышать налоги и не отличается от принципа двух корзин.

Поэтому Минздрав предлагает отказаться от "базовой корзины" медицинского страхования и упразднить систему "двух корзин", определив, что медицинское обслуживание в Латвии предусмотрено для фактически задекларированных в стране жителей и специально выделенных групп, начиная с детей и заканчивая беженцами.

Как пояснили в министерстве, по заданию Сейма Минздрав неоднократно направлял предложение о внесении комплексного общегосударственного обязательного медицинского страхования на согласование в министерства и на заседания коалиции. По оценке министерства, система "двух корзин" является потенциально дискриминирующей и ограничивающей доступ сотен тысяч людей к медицинскому обслуживанию.

В министерстве отметили, что, несмотря на регулярное продвижение вопроса, договориться с другими министерствами и коалиционными партиями не удалось. Основное возражение, с которым сталкивается Минздрав - это люди, которые задекларировали место жительства в Латвии, а на самом деле проживают в другом месте. С точки зрения министерства, проблемы с декларированием места жительства следует решать другими способами, не руками врачей. Целью здравоохранения является не контрольный механизм, а охрана здоровья человека, поэтому Минздрав хочет до 1 октября повторно выдвинуть эту инициативу на рассмотрение в коалицию и Сейм.

Депутаты поддержали предложение Минздрава, признав, что в мире происходит повсеместный отказ от принципа страховых корзин и Латвии следует поступить аналогичным образом.

Планируется, что в следующую среду, 20 сентября, предложение Минздрава может быть продвинуто в качестве законопроекта.