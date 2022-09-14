В среду на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам было поддержано предложение Министерства здравоохранения об отказе от корзины базового медицинского страхования, что сужает круг лиц, имеющих право на получение финансируемых государством медицинских услуг.
Часть людей хотят лишить права на получение финансируемой государством медицинской помощи
Как пояснил министр здравоохранения Даниэль Павлютс, в настоящее время в законе о финансировании здравоохранения (ЗФЗ) заложен принцип двух "корзин" медицинского страхования. Первое - это медицинский минимум, или "базовая корзина", предназначенная для граждан Латвии, неграждан, иностранцев с постоянным видом на жительство и т. д., социально не застрахованных, а второе - обязательное государственное медицинское страхование, или "полная корзина", для лиц, которые обеспечены взносами государственного обязательного социального страхования в общем режиме, и для лиц из социально менее защищенных групп (дети, пенсионеры, безработные и т. п.).
По оценке Павлютса, следует сузить круг лиц, имеющих право на получение оплачиваемой государством медицинской помощи, поскольку в настоящее время ее получают все жители.
При этом в Латвии есть люди, которые фактически не проживают в стране, но возвращаются в нее летом в отпуск и пользуются государственной системой здравоохранения. Например, в прошлом году платными услугами здравоохранения воспользовались 1100 человек (граждане, неграждане), чей задекларированный адрес находится за пределами Латвии.
"Необходимо четко определить, какая группа подданных государства имеет, а какая не имеет права на финансируемое государством здравоохранение. Решение состоит в том, чтобы определить, что финансирование здравоохранения в Латвии обеспечивается для задекларированных в стране жителей. Это существенно, так как декларированные жители в налоговом смысле являются налоговыми резидентами", - сказал Павлютс.
При этом он добавил, что вне зависимости от альтернативы всем будет оказана экстренная медицинская помощь.
Другим решением является введение дополнительных налогов, а именно обложение не облагаемых налогом групп социальными взносами или налогом на здравоохранение, однако это не сочетается с государственной установкой не повышать налоги и не отличается от принципа двух корзин.
Поэтому Минздрав предлагает отказаться от "базовой корзины" медицинского страхования и упразднить систему "двух корзин", определив, что медицинское обслуживание в Латвии предусмотрено для фактически задекларированных в стране жителей и специально выделенных групп, начиная с детей и заканчивая беженцами.
Как пояснили в министерстве, по заданию Сейма Минздрав неоднократно направлял предложение о внесении комплексного общегосударственного обязательного медицинского страхования на согласование в министерства и на заседания коалиции. По оценке министерства, система "двух корзин" является потенциально дискриминирующей и ограничивающей доступ сотен тысяч людей к медицинскому обслуживанию.
В министерстве отметили, что, несмотря на регулярное продвижение вопроса, договориться с другими министерствами и коалиционными партиями не удалось. Основное возражение, с которым сталкивается Минздрав - это люди, которые задекларировали место жительства в Латвии, а на самом деле проживают в другом месте. С точки зрения министерства, проблемы с декларированием места жительства следует решать другими способами, не руками врачей. Целью здравоохранения является не контрольный механизм, а охрана здоровья человека, поэтому Минздрав хочет до 1 октября повторно выдвинуть эту инициативу на рассмотрение в коалицию и Сейм.
Депутаты поддержали предложение Минздрава, признав, что в мире происходит повсеместный отказ от принципа страховых корзин и Латвии следует поступить аналогичным образом.
Планируется, что в следующую среду, 20 сентября, предложение Минздрава может быть продвинуто в качестве законопроекта.
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