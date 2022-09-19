Lursoft: деловая активность падает, регистрируются все меньше новых предприятий

Несколько отраслей, вошедших в список наиболее популярных по числу новых регистрируемых компаний, одновременно находятся среди отраслей, в которых компании ликвидируются наиболее часто.

Так, розничная торговля, которая является одной из крупнейших отраслей в Латвии по количеству работающих в ней предприятий, одновременно является лидирующей по числу как открывающихся новых, так и закрывающихся предприятий. За первые шесть месяцев текущего года было ликвидировано 630 предприятий розничной торговли - на 32,42% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Всего в розничной торговле в Латвии зарегистрировано 18 663 предприятия.

В этом году также сократилось количество компаний, которые были ликвидированы в сфере оптовой торговли. Собранная Lursoft информация показывает, что в 2022 году в период с января по конец июня было ликвидировано 427 предприятий этой отрасли, тогда как в прошлом году их было ликвидировано значительно больше - 711.

Список отраслей, в которых в этом году было ликвидировано наибольшее количество компаний, остался таким же, как и в прошлом году. Среди 10 отраслей, в которых за первое полугодие было ликвидировано наибольшее количество компаний, больше не встречается продажа и ремонт автомобилей и мотоциклов, вместо этого в список вошли растениеводство и животноводство.

Сравнивая, как изменилось количество ликвидированных компаний по отраслям, можно увидеть, что наряду с сокращением общего количества ликвидированных компаний почти во всех отраслях отмечено и сокращение общего числа компаний.

Единственным исключением является растениеводство и животноводство, где за первое полугодие текущего года было ликвидировано на 19,32% больше компаний, чем за соответствующий период прошлого года.

Lursoft указывает, что в первом полугодии этого года лишь в нескольких отраслях, помимо растениеводства и животноводства, количество ликвидированных предприятий увеличилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Так обстоит дело, например, в рыбном хозяйстве и секторе творческой, художественной и развлекательной деятельности.