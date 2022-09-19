В первом полугодии текущего года было зарегистрировано 4 305 новых компаний, что на 532 меньше, чем за соответствующий период 2021 года, а ликвидировано 5 799 компаний, при этом Регистр предприятий уже ранее принял решение о прекращении деятельности 3 293 из них, свидетельствует информация, собранная ООО Lursoft.
Lursoft: деловая активность падает, регистрируются все меньше новых предприятий
Компания Lursoft провела исследование, из которого следует, что почти десятая часть всех компаний, зарегистрированных в первом полугодии этого года, работает в сфере розничной торговли. В прошлом году 12,11% зарегистрированных в первом полугодии предприятий указали в качестве основного вида деятельности розничную торговлю.
В "топ-10" самых популярных отраслей для новых компаний в первом полугодии этого года вошли розничная торговля, кроме автомобилей и мотоциклов (396 предприятия), наземный и трубопроводный транспорт (355), операции с недвижимостью (219), оптовая торговля, кроме автомобилей и мотоциклов (212), специализированные строительные работы (194), компьютерное программирование, консалтинг и смежная деятельность (179), услуги общественного питания (169), оптовая, розничная торговля и ремонт автомобилей и мотоциклов (132), строительство зданий (131) и оказание прочих индивидуальных услуг (113).
В этом году открылось больше новых компаний, решивших работать в сфере наземного и трубопроводного транспорта. По данным Lursoft, в первом полугодии прошлого года было зарегистрировано 208 новых компаний наземного и трубопроводного транспорта, а в первом полугодии этого года - уже 355. Всего в настоящее время в отрасли зарегистрировано 6 899 компаний.
В Lursoft выяснили, что число новых компаний превысило количество ликвидированных лишь в некоторых секторах. Помимо упомянутого сектора наземного и трубопроводного транспорта, положительную динамику в первом полугодии можно наблюдать также в секторе электроснабжения, газоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха, а также в сфере, связанной с финансовыми услугами, и в производстве мебели.
В ряде других секторов на конец первого полугодия общее количество компаний не изменилось или изменилось минимально. Например, в сфере размещения гостей за первые шесть месяцев 2022 года было ликвидировано 37 компаний и зарегистрировано 40 новых.
Наиболее значительное снижение числа компаний по итогам первого полугодия зафиксировано в сфере торговли, сельского хозяйства и специализированного строительства. Собранная Lursoft информация свидетельствует, что за первые шесть месяцев этого года было зарегистрировано менее 400 предприятий розничной торговли, а ликвидировано было на 200 больше.
На 200 больше ликвидированных предприятий, чем новых, оказалось в сфере оптовой торговли. В растениеводстве и животноводстве за первые шесть месяцев текущего года также было на 117 компаний больше ликвидировано, чем открыто, в итоге, в отличие от прошлого года, эта отрасль больше не входит в число лидеров в "топе-10" по числу новых компаний. Остальные отрасли прошлогодней первой десятки можно найти в списке и в этом году, хотя они и поменялись местами между собой.
Розничная торговля по-прежнему остается лидирующим сектором по количеству новых компаний, несмотря на то, что в первом полугодии текущего года новых предприятий в ней было открыто меньше, чем в соответствующий период прошлого года. Сохранила свое четвертое место среди секторов новых предприятий и оптовая торговля.
Из первой десятки в первом полугодии вышли растениеводство и животноводство, а их место в списке заняли поставщики прочих индивидуальных услуг. Lursoft сообщает, что в первом полугодии 2022 года отрасль растениеводства и животноводства занимает 13-е место по числу зарегистрированных новых компаний.
Несколько отраслей, вошедших в список наиболее популярных по числу новых регистрируемых компаний, одновременно находятся среди отраслей, в которых компании ликвидируются наиболее часто.
Так, розничная торговля, которая является одной из крупнейших отраслей в Латвии по количеству работающих в ней предприятий, одновременно является лидирующей по числу как открывающихся новых, так и закрывающихся предприятий. За первые шесть месяцев текущего года было ликвидировано 630 предприятий розничной торговли - на 32,42% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Всего в розничной торговле в Латвии зарегистрировано 18 663 предприятия.
В этом году также сократилось количество компаний, которые были ликвидированы в сфере оптовой торговли. Собранная Lursoft информация показывает, что в 2022 году в период с января по конец июня было ликвидировано 427 предприятий этой отрасли, тогда как в прошлом году их было ликвидировано значительно больше - 711.
Список отраслей, в которых в этом году было ликвидировано наибольшее количество компаний, остался таким же, как и в прошлом году. Среди 10 отраслей, в которых за первое полугодие было ликвидировано наибольшее количество компаний, больше не встречается продажа и ремонт автомобилей и мотоциклов, вместо этого в список вошли растениеводство и животноводство.
Сравнивая, как изменилось количество ликвидированных компаний по отраслям, можно увидеть, что наряду с сокращением общего количества ликвидированных компаний почти во всех отраслях отмечено и сокращение общего числа компаний.
Единственным исключением является растениеводство и животноводство, где за первое полугодие текущего года было ликвидировано на 19,32% больше компаний, чем за соответствующий период прошлого года.
Lursoft указывает, что в первом полугодии этого года лишь в нескольких отраслях, помимо растениеводства и животноводства, количество ликвидированных предприятий увеличилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Так обстоит дело, например, в рыбном хозяйстве и секторе творческой, художественной и развлекательной деятельности.
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