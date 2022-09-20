Еще незадолго до вторжения России в Украину, когда санкции ЕС запретили поставлять технологии российскому военному флоту, российские корабли были обновлены придуманными немцами технологиями - на протяжении нескольких лет в том числе и через предприятие в Риге поставлялись произведенные в Германии дизельные двигатели кораблей, которые использовал военный флот России. Интерес к этому проявили центр исследовательской журналистики Correctiv в Германии и газета Die Welt в сотрудничестве с Латвийским радио.
СМИ: Российский флот получал немецкое оборудование в обход санкций через Ригу
После того как Россия в 2014 году оккупировала Крымский полуостров, из-за установленных ЕС санкций не разрешено поставлять технологии российскому военно-морскому флоту. Однако созданные по немецким технологиям двигатели еще в прошлом году нашли место на кораблях "Грайворон". Именно они этой весной использовались для обстрела портов Одессы с территории оккупированного Россией Севастополя. Оказалось, что двигатели кораблей, основываясь на ранее приобретенной лицензии, производило китайское предприятие Henan.
Как рассказал журналист Correctiv Фредерик Рихтер, пока они исследовали происхождение китайских двигателей, было обнаружено, что предприятие в Санкт-Петербурге покупало двигатели для использования на российских военных кораблях и импортировало другие различные единицы моторной техники из Германии. "И тогда мы констатировали, что эти технологии были получены не напрямую из Германии, а через предприятие в Риге".
Предприятие Marine Propulsion Systems в Санкт-Петербурге годами заказывало производимые в Германии дизельные двигатели для кораблей и детали для них. До 2011 года у него было прямое сотрудничество с производителем Deutz в Кельне. Затем часть обязательств предприятия было перенесено в Ригу, на предприятие Marine Systems. Двигатели и связанную с ними технику предприятие Deutz в Кельне и другие предприятия продолжили поставлять в Латвию.
Основной деятельностью Marine Systems было производство изделий из металла, поставки двигателей были лишь небольшой частью бизнеса.
Как пишут Die Welt и Correctiv, после 2014 года, когда Германия уже не могла поставлять товары двойного использования - гражданского и военного - России, поставки продолжились с мыслью, что они используются для гражданских судов на территории ЕС. О попадании техники в Россию производители якобы не знали. Против такого утверждения возражает базирующееся в Риге Marine Systems, сменившее в этом году название на MS Productions.
По словам представителей компании, в договоре было указано предприятие, являющееся конечной целью поставки, и производители корабельных технологий в Германии всегда знали, что поставляют двигатели именно в Санкт-Петербург.
Чтобы выяснить, какая деятельность на предприятии MS Productions ведется сейчас, немецкие журналисты обратились за помощью к Латвийскому радио. Латвийские журналисты выяснили, что компания по юридическому адресу действительно работала ранее, а когда покинула помещения - неизвестно. Кроме того, активной деятельности не ведется и на производстве в Адажи. По словам встреченного неподалеку работника, "с мая или июня они прекратили производство металла".
Оказалось, что деятельность предприятия резко прервалась после вторжения России в Украину 24 февраля. Связь самая прямая. На производстве действительно тишина с мая, уволено 90% сотрудников, потери превышают 1 миллион евро.
Начальник предприятия по металлообработке - Игорь Смолин. Латвийское радио выяснило, что он сейчас находится не в Латвии.
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