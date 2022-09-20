СМИ: Российский флот получал немецкое оборудование в обход санкций через Ригу

Основной деятельностью Marine Systems было производство изделий из металла, поставки двигателей были лишь небольшой частью бизнеса.

Как пишут Die Welt и Correctiv, после 2014 года, когда Германия уже не могла поставлять товары двойного использования - гражданского и военного - России, поставки продолжились с мыслью, что они используются для гражданских судов на территории ЕС. О попадании техники в Россию производители якобы не знали. Против такого утверждения возражает базирующееся в Риге Marine Systems, сменившее в этом году название на MS Productions.

По словам представителей компании, в договоре было указано предприятие, являющееся конечной целью поставки, и производители корабельных технологий в Германии всегда знали, что поставляют двигатели именно в Санкт-Петербург.

Чтобы выяснить, какая деятельность на предприятии MS Productions ведется сейчас, немецкие журналисты обратились за помощью к Латвийскому радио. Латвийские журналисты выяснили, что компания по юридическому адресу действительно работала ранее, а когда покинула помещения - неизвестно. Кроме того, активной деятельности не ведется и на производстве в Адажи. По словам встреченного неподалеку работника, "с мая или июня они прекратили производство металла".

Оказалось, что деятельность предприятия резко прервалась после вторжения России в Украину 24 февраля. Связь самая прямая. На производстве действительно тишина с мая, уволено 90% сотрудников, потери превышают 1 миллион евро.

Начальник предприятия по металлообработке - Игорь Смолин. Латвийское радио выяснило, что он сейчас находится не в Латвии.