На Рижской ГЭС поймали двухметрового сома

Сом длиной 215 см и весом 63,7 кг это не только личный рекорд рыбака Виталия Воробьева, но и рекорд для водохранилища Рижской ГЭС .

Виталий специализируется на ловле сомов и всегда старался изучить все нюансы этого вида рыбалки, а также обеспечить себя соответствующим снаряжением. Улов точно не случаен и Виталий признается, что "шел к нему с того момента, как взял в руки удочку".