На Рижской ГЭС пойман 215-сантиметровый сом, сообщает портал для рыбаков CopesLietas.lv.
На Рижской ГЭС поймали двухметрового сома
На Рижской ГЭС поймали двухметрового сома
Сом длиной 215 см и весом 63,7 кг это не только личный рекорд рыбака Виталия Воробьева, но и рекорд для водохранилища Рижской ГЭС.
Виталий специализируется на ловле сомов и всегда старался изучить все нюансы этого вида рыбалки, а также обеспечить себя соответствующим снаряжением. Улов точно не случаен и Виталий признается, что "шел к нему с того момента, как взял в руки удочку".
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