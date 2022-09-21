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На Рижской ГЭС поймали двухметрового сома

rus.tvnet.lv
На Рижской ГЭС поймали двухметрового сома
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Двухметровый сом, пойманный на Рижской ГЭС
Двухметровый сом, пойманный на Рижской ГЭС Фото: Portāla makšķerniekiem "CopesLietas.lv" foto

На Рижской ГЭС пойман 215-сантиметровый сом, сообщает портал для рыбаков CopesLietas.lv.

Сом длиной 215 см и весом 63,7 кг это не только личный рекорд рыбака Виталия Воробьева, но и рекорд для водохранилища Рижской ГЭС.

Виталий специализируется на ловле сомов и всегда старался изучить все нюансы этого вида рыбалки, а также обеспечить себя соответствующим снаряжением. Улов точно не случаен и Виталий признается, что "шел к нему с того момента, как взял в руки удочку".

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