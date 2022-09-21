За последние сутки в Латвии зарегистрировано 1265 новых случаев Covid-19, скончались три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За сутки выявлено 1265 новых случаев Covid-19, скончались 3 человека
За сутки выявлено 1265 новых случаев Covid-19, скончались 3 человека
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет.
- Два человека - в возрасте от 60 до 69 лет,
- Один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.
Все умершие не были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 787,4 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 3655 лабораторных тестов на Covid-19, 34,6% из них оказались положительными.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 918 860 человек, умерли 5977 человек.
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