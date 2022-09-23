"Дождь": Мобилизация в России будет проводиться в три этапа

Канал отметил, что полностью подтвердить подлинность записи невозможно.

На записи из Омска женщина, скорее всего, сотрудница военкомата, говорит родственникам, что будет три волны вручения повесток: "в эти три присеста должны все мужики быть там", пишет "Медуза".

На вопрос о том, как должны узнать о получении повестки те, кто находится не в России, она отвечает: "Если он улетел вчера, а сегодня на его имя появилась повестка, в течение трех дней он должен прилететь, иначе уголовная ответственность - 15 лет лишения свободы".

"Никто не спрячется, никто не скроется, ни про кого не забудут, найдут всех.

Вспомните Афганистан, вспомните Чечню. Кто кого спрашивал, куда идти? Все полегли, только понятно, что толку нет, за что воюем-то? Была Чечня, поубивали всех пацанов - и все, теперь мы с Чечней друзья, ну так ведь?" - говорит женщина.

Уже сообщалось, что в рамках объявленной в России "частичной мобилизации" Минобороны РФ намерено призвать 300 тысяч резервистов.