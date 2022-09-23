Кариньш рассказал, как Латвия будет выходить из кризиса

"Когда станет ясно, что кризис закончился - а заканчиваются все кризисы - мы должны двигаться в двух направлениях. Одно - продолжать снижение налогового бремени, особенно на низкие зарплаты. Это направление должно быть возобновлено. Второе - продолжать консолидацию различных налоговых режимов. В идеале их должно быть только два - основной режим для предприятий и индивидуальный налоговый режим. Кроме того, эти два режима должны быть разумно скорректированы", - сказал Кариньш.

Он также считает, что в настоящее время нет необходимости снижать ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на более широкий спектр продуктов питания или топливо, за что выступают несколько партий перед выборами, поскольку, как показывает практика, это не приводит к снижению цен для потребителей, но государство остается без значительных доходов.

"Я разговаривал со своими европейскими коллегами, и премьер-министры стран, где снижены ставки НДС, говорят мне, что это трудный путь. По сути, везде, где снижается НДС, выигрывают не потребители, а торговцы и производители. У нас очень серьезные потребности - в том числе надо закупить системы противовоздушной обороны, увеличить численность солдат, есть потребности в медицине, образовании и т.д. В бюджете потребностей больше, чем возможностей, а НДС является одним из основных источников налоговых поступлений", - заявил премьер.

Он напомнил, что после снижения НДС цены на фрукты и овощи цены для покупателей существенно не изменились, а государство потеряло доходы.

"Я считаю, что нельзя к базовым налоговым ставкам относиться легкомысленно. Есть много других инструментов поддержки, которые мы используем и можем использовать в будущем", - сказал Кариньш.

Он признал, что уже сейчас необходимо думать о повышении минимальной заработной платы, вопрос только в том, насколько быстро можно позволить себе ее повышение, чтобы это не способствовало инфляции и не сделало бы компании менее конкурентоспособными.