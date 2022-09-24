В Риге снижаются цены на бензин и дизель

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллине, самый дешевый - в Вильнюсе. Дизельное топливо было самым дорогим в Таллине, самым дешевым - в Риге.

В Риге цена 95-го бензина на АЗС Circle K на улице Краста снизилась на 0,6% до 1,734 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 2,2% до 1,794 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю сохранились прежние цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо - 1,719 евро и 1,839 евро за литр соответственно.

В Таллине цены на топливо также не изменились - в пятницу на АЗС Circle K литр 95-го бензина стоил 1,829 евро, а литр дизельного топлива - 1,849 евро.

Цена автогаза в Риге и Таллине на прошедшей рабочей неделе не изменились и составила 0,825 и 0,88 евро за литр соответственно. Тем временем в Вильнюсе цена автогаза снизилась на 0,4% до 0,749 евро за литр.