Деньги, пожертвованные на снос памятника в Пардаугаве, примет Рижская дума

К думе обратился фонд Ziedot.lv, который сообщил, что собрал 268 385,60 евро для сноса памятника. Сбор пожертвований был начат в мае.

Демонтаж памятника был завершен 25 августа, и в настоящее время в парке продолжается вывоз строительного мусора. Ранее сообщалось, что собранные латвийцами пожертвования на снос памятника могут быть использованы для благоустройства территории, где стоял монумент.​