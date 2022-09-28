СМИ: Европа справится с предстоящей зимой и без российского газа

По данным агентства, объемы заказов СПГ, сделанные европейскими странами в прошлом, указывают на то, что этой зимой у Европы будет достаточно ресурсов, чтобы компенсировать поставки из России. Правда, мировые цены на газ останутся на высоком уровне, поскольку Европа намерена снизить свою зависимость от России.

"Рост цен на СПГ продолжится, поскольку Европе важно получать все доступные поставки СПГ, оставляя небольшую часть газа для Азии. Китай, как и другие азиатские страны, скорее всего, сократит объемы импорта", - пишет Bloomberg.

С учетом прогнозируемого Bloomberg сценария, если зима в Европе будет соответствовать среднему показателю за последние десять лет, то этой зимой Европе потребуется импортировать 40 млн тонн СПГ, а следующим летом - чуть больше, чтобы нарастить новые запасы.

С другой стороны, если в Северной Азии будет суровая зима, это будет означать, что доступного СПГ в Европе будет на 5-6 млн тонн меньше, так как спрос Японии придется покрывать в приоритетном порядке. Ожидается, что роль СПГ в энергетике возрастет, а в результате обострится и ценовая конкуренция в мире.