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Экономия: Рижский аэропорт снизит интенсивность освещения и температуру в помещениях

rus.tvnet.lv/LETA
Экономия: Рижский аэропорт снизит интенсивность освещения и температуру в помещениях
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Фото: Paula Čurkste/LETA

Международный аэропорт "Рига" уменьшит интенсивность освещения в помещениях и на улице, а также отрегулирует температуру отопления в терминале и рабочих зонах для экономии энергии, сообщили агентству LETA в аэропорту.

Аэропорт разработал комплекс энергосберегающих мер на отопительный сезон 2022-2023 гг.

Председатель правления Рижского аэропорта Лайла Одиня отмечает, что из-за специфики работы и высоких требований безопасности возможности снижения энергопотребления в аэропорту ограничены, однако разработан комплекс мер, который позволит снизить энергопотребление в предстоящем отопительном сезоне, сохранив при этом надлежащий уровень безопасности. Эти меры затронут и пассажиров, и сотрудников, и аэропорт просит всех отнестись к ним с пониманием.

Пассажирам и посетителям следует считаться с тем, что со следующей недели температура в терминале будет поддерживаться на уровне 19-20 градусов. Уровень освещенности будет снижен везде, где это возможно, как в терминале, так и в рабочих зонах и на внешней территории.

Температура воздуха в рабочих зонах аэропорта также будет снижена до 19-20 градусов, а в нерабочее время - еще больше.

Подобные меры аэропорт также призывает ввести предприятия, работающие на его территории.

Международный аэропорт "Рига" является крупнейшим узлом воздушного сообщения в странах Балтии. В 2021 году аэропорт обслужил 2,353 млн пассажиров, что на 17% больше 2020 года, но на 70% меньше, чем до пандемии.

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