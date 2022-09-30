В Елгаве и других городах Латвии повысили тарифы на тепло

В Сигулде тариф на тепловую энергию с ноября планируется повысить еще на 34%.

Adven Sigulda представило в Комиссию по регулированию общественных услуг проект тарифа на отопление, который предусматривает, что тариф на тепловую энергию в

Сигулде с 1 ноября повысится на 33,6% - до 133,55 евро за мегаватт-час (МВт/ч) без налога на добавленную стоимость (НДС).

Этот тариф будет действовать до 30 ноября, а с 1 декабря тариф повысится до 134,55 евро за МВт/ч.

Компания обосновывает изменение действующего тарифа значительным повышением цены на топливный природный газ.

Adven Sigulda зарегистрирована в 2004 году, ее основной капитал составляет 1,335 млн евро, по информации Firmas.lv. В прошлом финансовом году, который длился с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года, предприятие работало с оборотом 601 413 евро, а его прибыль составила 122 469 евро.

Также с ноября в Рое и Руде на 52% повысится тариф на тепловую энергию и достигнет 100,47 евро за МВт/ч без налога на добавленную стоимость (НДС), сообщила представитель самоуправления Талсинского края Инита Федко.

Rojas DzKU зарегистрировано в 2004 году, его уставной капитал составляет 2,66 млн евро, по информации Firmas.lv. Оборот компании в прошлом году достиг 0,85 млн евро, а убытки составили 92 541 евро.

В Елгаве тариф на теплоснабжение планируется повысить еще на 9%, сообщается в официальном издании"Latvijas Vēstnesis.