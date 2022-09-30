Saulkrastu komunālserviss планирует со второй половины октября повысить тариф на тепло в три раза, следует из проекта тарифа, представленного компанией Комиссии по регулированию общественных услуг.
В Елгаве и других городах Латвии повысили тарифы на тепло
Компания планирует увеличить окончательный тариф на снабжение тепловой энергией с нынешних 69,98 до 212,25 за МВт/ч без учета налога на добавленную стоимость. Предложенный тариф может вступить в силу уже 20 октября.
Изменения действующего тарифа связаны с повышением цен на топливо и электроэнергию, поясняют в компании.
Saulkrastu komunālserviss полностью принадлежит Саулкрастской краевой думе. В прошлом году предприятие работало с оборотом 1,24 млн евро и убытками в 59 000 евро, по данным firmas.lv.
В свою очередь в Балви планируется увеличение тарифа на тепло на 72%.
Balvu enerģija планирует с 11 февраля 2023 года на 72% повысить тариф на централизованное теплоснабжение, согласно проекту тарифа, представленному компанией в Комиссию по регулированию общественных услуг.
Тариф на теплоснабжение планируется увеличить с нынешних 51,51 до 88,77 евро за МВт/ч без налога на добавленную стоимость, то есть на 72,33%.
Изменения действующего тарифа связаны со значительным ростом цен на энергоресурсы, поясняют в компании.
По данным firmas.lv, в прошлом году Balvu enerģija работала с оборотом в 1,58 млн евро и прибылью около 75 000 евро. Ранее сообщалось, что большинство акций Balvu enerģija принадлежит самоуправлению Балвского края.
В Сигулде тариф на тепловую энергию с ноября планируется повысить еще на 34%.
Adven Sigulda представило в Комиссию по регулированию общественных услуг проект тарифа на отопление, который предусматривает, что тариф на тепловую энергию в
Сигулде с 1 ноября повысится на 33,6% - до 133,55 евро за мегаватт-час (МВт/ч) без налога на добавленную стоимость (НДС).
Этот тариф будет действовать до 30 ноября, а с 1 декабря тариф повысится до 134,55 евро за МВт/ч.
Компания обосновывает изменение действующего тарифа значительным повышением цены на топливный природный газ.
Adven Sigulda зарегистрирована в 2004 году, ее основной капитал составляет 1,335 млн евро, по информации Firmas.lv. В прошлом финансовом году, который длился с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года, предприятие работало с оборотом 601 413 евро, а его прибыль составила 122 469 евро.
Также с ноября в Рое и Руде на 52% повысится тариф на тепловую энергию и достигнет 100,47 евро за МВт/ч без налога на добавленную стоимость (НДС), сообщила представитель самоуправления Талсинского края Инита Федко.
Rojas DzKU зарегистрировано в 2004 году, его уставной капитал составляет 2,66 млн евро, по информации Firmas.lv. Оборот компании в прошлом году достиг 0,85 млн евро, а убытки составили 92 541 евро.
В Елгаве тариф на теплоснабжение планируется повысить еще на 9%, сообщается в официальном издании"Latvijas Vēstnesis.
Gren Jelgava представило в Комиссию по регулированию общественных услуг окончательный проект тарифа на тепловую энергию, который составит 103,45 евро за МВт/ч без налога на добавленную стоимость (НДС), что на 9% больше, чем действующий в настоящее время тариф в размере 94,90 евро за МВт/ч без НДС.
Представители Gren Jelgava объяснили, что изменения в тарифе на тепловую энергию связаны с повышением стоимости топливных ресурсов в сентябре, в результате чего компании пришлось пересмотреть тариф на тепловую энергию. Пересмотренный тариф на тепловую энергию в Елгаве по-прежнему будет ниже среднего уровня по стране.
Учитывая изменчивость и непредсказуемость цен на топливные ресурсы, невозможно определить постоянную цену на щепу и природный газ на весь отопительный сезон. Цены на топливо оцениваются каждый месяц и корректируются в соответствии с текущими рыночными ценами. Таким образом, в этом отопительном сезоне тариф на тепловую энергию для жителей Елгавы может меняться каждый месяц, отмечают представители Gren Jelgava.
Дата вступления в силу тарифа - 1 ноября.
Gren Jelgava зарегистрировано 14 мая 2003 года, основной капитал компании составляет 2,2 млн евро. В прошлом году оборот компании составил 10,66 млн евро, что на 17% больше, чем в 2020 году. Прибыль предприятия в 2021 году достигла 1,58 млн евро, что на 15% больше, чем в 2020 году.
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