Swedbank погасил долги на 124 млн евро; просят отозваться других должников времен кризиса 2008 года

Почти четверть клиентов, у которых долги погашены на 90%, свои оставшиеся обязательства уже погасили или договорились с банком о составлении графика платежей. В целом погашение долгов в размере 90% применяется по почти 2500 договорам займа.

Как подчеркивает Лаурис Менцис, председатель правления Swedbank в Латвии: "Решение Сейма, которое позволило списать долги 2008 года, было возможностью для банков вернуть в экономический оборот тех должников, которые из-за неуплаченных долгов попали под власть теневой экономики. Изначально Swedbank планировал погасить кредиты в размере 110 миллионов евро, однако в процессе мы нашли возможность уменьшить долговые обязательства еще на 14 миллионов евро, таким образом, общая сумма погашенных обязательств составляет 124 миллиона евро. Повторно хотим призвать тех клиентов, у которых докризисные долговые обязательства еще не погашены, связаться с банком в этом году и не откладывать решение на потом. Уже в следующем году с учетом установленных законом сроков погашаемая банком сумма кредита будет облагаться подоходным налогом с населения, который должен оплачивать клиент".