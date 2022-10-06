В рамках Погашения докризисных кредитов Swedbank погасил долговые обязательства в размере более 124 миллионов евро. Уже было сообщено, что погашение невозвращенных долгов кризиса 2008 года стало возможным после принятых в 2020 году Сеймом поправок к Закону о кредитных учреждениях. Было подсчитано, что по этой программе погашения долгов Swedbank мог бы рассмотреть уменьшение или погашение обязательств по более чем 3100 договорам.
Swedbank погасил долги на 124 млн евро; просят отозваться других должников времен кризиса 2008 года
В целом от обязательств в рамках Погашения докризисных кредитов Swedbank освободил более 1500 клиентов, которые во время кризиса 2008 года были или кредитополучателями, или поручителями у других заемщиков.
Банк призывает каждого клиента, который квалифицируется для погашения долгов, использовать эту возможность до конца нынешнего года. В следующем году ко всем погашенным обязательствам будет применен подоходный налог с населения.
С момента вступления поправок к закону в силу банк полностью (в стопроцентном размере) погасил долги по более чем 630 договорам. Погашение долгов в полном размере было применено к лицам, которые соответствуют социально чувствительным группам общества, например, к многодетным семьям, к лицам, признанным малообеспеченными или нуждающимися, и т.п. Кроме того, списание долгов в полном размере относится к тем лицам, которые до 31 декабря сего года достигнут пенсионного возраста, и к тем клиентам, которые пришли к соглашению со Swedbank в рамках Программы социального примирения.
У остальных затронутых кризисом 2008 года заемщиков, у которых остались непогашенные обязательства перед банком, объем долгов был уменьшен в размере до 90%.
Почти четверть клиентов, у которых долги погашены на 90%, свои оставшиеся обязательства уже погасили или договорились с банком о составлении графика платежей. В целом погашение долгов в размере 90% применяется по почти 2500 договорам займа.
Как подчеркивает Лаурис Менцис, председатель правления Swedbank в Латвии: "Решение Сейма, которое позволило списать долги 2008 года, было возможностью для банков вернуть в экономический оборот тех должников, которые из-за неуплаченных долгов попали под власть теневой экономики. Изначально Swedbank планировал погасить кредиты в размере 110 миллионов евро, однако в процессе мы нашли возможность уменьшить долговые обязательства еще на 14 миллионов евро, таким образом, общая сумма погашенных обязательств составляет 124 миллиона евро. Повторно хотим призвать тех клиентов, у которых докризисные долговые обязательства еще не погашены, связаться с банком в этом году и не откладывать решение на потом. Уже в следующем году с учетом установленных законом сроков погашаемая банком сумма кредита будет облагаться подоходным налогом с населения, который должен оплачивать клиент".
Swedbank особенно просит отозваться клиентов, которые квалифицировались на стопроцентное погашение обязательств, поскольку согласно пункту 351 статьи 9 Закона о подоходном налоге с населения при погашении обязательств после завершения этого года клиент должен будет заплатить подоходный налог с населения.
Так что нынешний год – последняя возможность освободиться от долгов без применения налогового эффекта. В свою очередь, тех клиентов, у которых долги погашены на 90%, банк просит связаться с сотрудниками Swedbank и договориться о графике возврата обязательств.
Чтобы клиенты могли узнать подробности о процессе и критериях погашения обязательств, призываем искать информацию на домашней странице Swedbank в разделе Трудности с платежами, в подразделе "Погашение докризисных ипотечных кредитов".
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