Уходящий день был богат на новости и события. Если вы ловили последнее осеннее солнце и все пропустили, то RUS TVNET собрал все самое важное за четверг, 6 октября.
ГЛАВНОЕ ЗА 6 ОКТЯБРЯ ⟩ Списание долгов, закон о мобилизации земессаргов и "уголовка" за пьяное вождение
Новости Латвии:
Итак, то, о чем так долго говорили б̶о̶л̶ь̶ш̶е̶в̶и̶к̶и политики, журналисты, активисты и в целом треть жителей Латвии - свершилось! 14-й Сейм избран. Ура? Ура-то ура, но выборы оставили после себя ряд вопросов. Постараемся ответить здесь.
В рамках Погашения докризисных кредитов Swedbank погасил долговые обязательства в размере более 124 миллионов евро. Уже было сообщено, что погашение невозвращенных долгов кризиса 2008 года стало возможным после принятых в 2020 году Сеймом поправок к Закону о кредитных учреждениях.
В четверг, 6 октября, Сейм во втором чтении поддержал поправки в Уголовному закону, которыми планируется установить уголовную ответственность за управление транспортным средством или за обучение управлению им, если концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле.
В четверг, 6 октября, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о Земессардзе, которые предусматривают, что в случае мобилизации замессаргов зачислят на действительную службу в статусе солдат, сообщает агентство LETA.
Рижский районный суд приговорил ранее судимого за сексуальное насилие мужчину к 20 годам лишения свободы за изнасилование девочки в лесу в Саласпилсе, сообщает агентство LETA.
С учетом геополитической ситуации Бюро защиты Сатверсме обещает очень тщательно оценивать новоизбранных депутатов на предмет предоставления допуска к государственной тайне.
Резекне - одно из мест в Латвии, где в связи с кризисом энергоресурсов и повышением цен крупнейшее домоуправление в городе снизило температуру горячей воды. Более того - вода горячее утром и вечером, в днем и ночью ее температура опускается до +35 градусов.
В Центральную избирательную комиссию (CVK) поступили три заявления от кандидатов партии "Согласия" и три заявления от кандидатов партии "Сила народной власти" об оспаривании результатов выборов, сообщила представитель CVK Лаура Крастиня.
В Ливанском крае замечены свободно гуляющие зубры. Управление по охране природы (DAP) призывает срочно отозваться их хозяев.
За рубежом:
Газета New York Times сообщает со ссылкой на анонимные источники в американских спецслужбах, что, по мнению разведки США, недавний подрыв автомобиля дочери прокремлевского идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи был санкционирован представителями правительства Украины.
Министр культуры Эстонии Пирет Хартман сказала вчера в передаче Esimene stuudio на ETV, что сегодня утром на Маарьямяэ снесут оправдывающие советскую оккупацию и посвященные частям Красной армии плиты. Rus.Postimees вел прямую трансляцию.
Еще неделю назад Британия считалась развитой экономикой, фунт - солидной валютой, а у нового правительства Лиз Трасс был свежий двухлетний мандат на управление страной. Прошла неделя - и Британия оказалась в политическом и финансовом кризисе. Лиз Трасс попыталась свалить все на Путина, но не получилось.
В Украине сдался в плен первый гражданин России, отправленный на войну в рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.
В четверг, 6 октября, вооруженный пистолетом и ножом мужчина ворвался в детский сад на северо-востоке Таиланда, убив по крайней мере 34 человека, в том числе 22 ребенка, сообщает Русская служба ВВС.
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что в России собрали украинских военных беженцев, собравшихся у юго-восточной границы с Эстонией, и увезли куда-то на грузовиках. После обнародования этой информации глава псковского отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг, чьи волонтеры занимаются оказанием помощи беженцам на границе, заявил, что слова Ляэнеметса "ни имеют никакого отношения к действительности и не подтверждаются ни одним свидетельством очевидца.
Быстрое нападение Украины в Херсонской области, в результате которого в руки украинских солдат попали сотни единиц российской бронетехники, сделало армию России главным поставщиком тяжелого вооружения Вооруженным силам Украины (ВСУ), пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Правоохранительные органы Швеции сообщают, что осмотрели место происшествия и пришли к выводу, что "на газопроводах "Северный поток -1" и "Северный поток - 2" в экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам".
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился ввести с четверга, 6 октября, запрет на повышение цен в стране, пытаясь таким образом обуздать стремительную инфляцию.
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Две недели назад в театре "Дайлес" состоялась премьера открытия нового сезона - костюмированная драма "Фаринелли и король". Следующая грандиозная премьера уже приближается. Как зрителей сможет удивить один из крупнейших театров Латвии, учитывая энергетический кризис и грядущий режим жесткой экономии?
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