С учетом геополитической ситуации Бюро защиты Сатверсме обещает очень тщательно оценивать новоизбранных депутатов на предмет предоставления допуска к государственной тайне.

Резекне - одно из мест в Латвии, где в связи с кризисом энергоресурсов и повышением цен крупнейшее домоуправление в городе снизило температуру горячей воды. Более того - вода горячее утром и вечером, в днем и ночью ее температура опускается до +35 градусов.

В Центральную избирательную комиссию (CVK) поступили три заявления от кандидатов партии "Согласия" и три заявления от кандидатов партии "Сила народной власти" об оспаривании результатов выборов, сообщила представитель CVK Лаура Крастиня.

В Ливанском крае замечены свободно гуляющие зубры. Управление по охране природы (DAP) призывает срочно отозваться их хозяев.

За рубежом:

Газета New York Times сообщает со ссылкой на анонимные источники в американских спецслужбах, что, по мнению разведки США, недавний подрыв автомобиля дочери прокремлевского идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи был санкционирован представителями правительства Украины.

Министр культуры Эстонии Пирет Хартман сказала вчера в передаче Esimene stuudio на ETV, что сегодня утром на Маарьямяэ снесут оправдывающие советскую оккупацию и посвященные частям Красной армии плиты. Rus.Postimees вел прямую трансляцию.