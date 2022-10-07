Впервые в Латвии и странах Балтии в DinoZoo Arena, в сотрудничестве с Woof.lv и kinopunkts.lv, состоялся Dog Friendly кинопоказ фестиваля короткометражных фильмов Manhattan Short. На показ пришли 35 собак со своими хозяевами. В зале также находились кинологи, которые заботились о комфортном просмотре фильмов как для двуногих, так и для четвероногих посетителей.
Фото ⟩ В Латвии состоялся первый кинопоказ для посетителей с собакой
Галерея: В Латвии прошел первый Dog Friendly киносеанс
На протяжении всего вечера, в зале присутствовало четыре кинолога, которые помогли людям и собакам адаптироваться в новых для них условиях. В арсенале кинологов были различные игрушки и угощения, которые помогли собакам расслабиться, адаптироваться к большому количеству людей и собак. Сплоченная работа кинологов сделала вечер комфортным для всех! В зале был приглушенный свет, громкость фильмов была отрегулирована так, чтобы не пугать собак, а зрители получили полный спектр эмоций от фильмов. Были доступны миски с водой и закрытая территория на улице для прогулок с собакой. Показ прошёл под девизом Connecting Dogs and People - это главный девиз бренда Zee.Dog, представителями которого является компания Woof.lv.
Победителем 25-го Международного Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов как в мире, так и среди латвийских кинозрителей стал испанский короткометражный фильм "Уход", французский короткометражный фильм "Свободное падение" получил серебряную награду, фильм "Свободный пловец" (Австралия и Франция) завоевал бронзовую награду. Посетители фестиваля в Латвии и во всем мире также были едины в оценке актерской работы - приз достался двенадцатилетней Элине Петракка, главной героине фильма «Одеяло» финского режиссера Теппо Айраксинена.
В Латвии - в Риге и других городах, фестиваль прошёл уже в десятый раз, в честь юбилейного года был проведен конкурс короткометражных фильмов среди латвийской молодежи. Победителем стал короткометражный фильм студента третьего курса Рижской высшей школы дизайна и искусства Марка Фридберга "Ежедневность", который был показан зрителям перед кинопрограммой Manhattan Short фестиваля.
В этом году в программе MANHATTAN SHORT мы увидели десять фильмов из девяти стран: Шотландии, Чехии, Словакии, Испании, Австралии, Финляндии, Ливана, Франции и США. Финалисты были выбраны из 868 представленных короткометражных фильмов из 70 стран.
MANHATTAN SHORT - это уникальное мероприятие. Более 100 000 любителей кино по всему миру в течение одной недели объединяются с одной целью - посмотреть и проголосовать за лучшие короткометражные фильмы мира. Голоса отправляются в штаб-квартиру MANHATTAN SHORT, а победителя объявляют на церемонии в Нью-Йорке.
Финалисты MANHATTAN SHORT автоматически получают возможность участвовать в отборе на премию "Оскар". Многие фильмы фестиваля прошлых лет были номинированы на "Оскар", такие, как "Настоящее" и "Белый глаз" 2020 года и другие.
Результаты фестиваля опубликованы на сайте www.ManhattanShort.com, а так же тут.
Фестиваль в Латвии организован режиссером Станиславом Токаловым. Фестиваль проводится при поддержке посольства США и Рижской думы. Информационная поддержка Радио SWH и SWH+.
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