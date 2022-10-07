Фото ⟩ В Латвии состоялся первый кинопоказ для посетителей с собакой

На протяжении всего вечера, в зале присутствовало четыре кинолога, которые помогли людям и собакам адаптироваться в новых для них условиях. В арсенале кинологов были различные игрушки и угощения, которые помогли собакам расслабиться, адаптироваться к большому количеству людей и собак. Сплоченная работа кинологов сделала вечер комфортным для всех! В зале был приглушенный свет, громкость фильмов была отрегулирована так, чтобы не пугать собак, а зрители получили полный спектр эмоций от фильмов. Были доступны миски с водой и закрытая территория на улице для прогулок с собакой. Показ прошёл под девизом Connecting Dogs and People - это главный девиз бренда Zee.Dog, представителями которого является компания Woof.lv.