США вложит в безопасность Латвии 200 млн долларов

Президент США Джо Байден заявил о новейшем пакете FMF, который был одобрен Конгрессом США в конце сентября, для поддержки Украины и тех 17 стран, которые оказали существенную помощь Украине. Посредством FMF Латвия сможет укрепить свою способность обороны и сдерживания.

Финансирование США поможет Латвии укрепить свой оборонный потенциал для укрепления безопасности на своей территории и восточном фланге НАТО.

Военная помощь иностранным государствам - это программа США, которая предоставляет грант или прямое кредитное финансирование зарубежным военным силам для приобретения оборонного оборудования, военной подготовки и услуг США. 145,1 млн долларов, которые Латвия получит в 2022 финансовом году, это грантовое финансирование.

Посольство отмечает, что существенная военная поддержка Латвии для Украины сыграла важную роль в борьбе украинского народа с российской агрессией. США выражают признательность союзникам и партнерам из Латвии и более 50 стран, которые присоединились к США, чтобы продолжить снабжать Украину тяжелым вооружением, боеприпасами и другой жизненно важной помощью для обеспечения ее безопасности.