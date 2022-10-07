Пт, 7.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

В Лиепае загорелась 12-метровая куча щепы; жителей просят закрыть окна

rus.tvnet.lv
В Лиепае загорелась 12-метровая куча щепы; жителей просят закрыть окна
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Пожарно-спасательная служба
Пожарно-спасательная служба Фото: Zane Bitere / LETA

В Лиепае, на улице Бривостас, в пятницу загорелась куча щепы, что вызвало сильное задымление в округе, сообщает агентство LETA.

Вызов на улицу Бривостас, где загорелась куча щепы высотой около 12 метров, Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила в 13:49. В данный момент спасатели проводят работы по тушению, привлечен фронтальный погрузчик для перегрузки щепы.

На месте происшествия работают 16 пожарных.

Во время горения щепа создает сильное задымление, которое ветер распространяет по ближайшей округе, в связи с этим VUGD призывает жителей домов закрыть двери и окна, а также не находиться на открытых территориях, если там образовалось задымление.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх