В Лиепае, на улице Бривостас, в пятницу загорелась куча щепы, что вызвало сильное задымление в округе, сообщает агентство LETA.
В Лиепае загорелась 12-метровая куча щепы; жителей просят закрыть окна
В Лиепае загорелась 12-метровая куча щепы; жителей просят закрыть окна
Вызов на улицу Бривостас, где загорелась куча щепы высотой около 12 метров, Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила в 13:49. В данный момент спасатели проводят работы по тушению, привлечен фронтальный погрузчик для перегрузки щепы.
На месте происшествия работают 16 пожарных.
Во время горения щепа создает сильное задымление, которое ветер распространяет по ближайшей округе, в связи с этим VUGD призывает жителей домов закрыть двери и окна, а также не находиться на открытых территориях, если там образовалось задымление.
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