В Лиепае загорелась 12-метровая куча щепы; жителей просят закрыть окна

Вызов на улицу Бривостас, где загорелась куча щепы высотой около 12 метров, Пожарно-спасательная служба ( VUGD ) получила в 13:49. В данный момент спасатели проводят работы по тушению, привлечен фронтальный погрузчик для перегрузки щепы.

Во время горения щепа создает сильное задымление, которое ветер распространяет по ближайшей округе, в связи с этим VUGD призывает жителей домов закрыть двери и окна, а также не находиться на открытых территориях, если там образовалось задымление.