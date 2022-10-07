Предоставленное США военное финансирование Министерство обороны потратит на ранее объявленные приоритеты, а именно: на защиту побережья от кораблей, закупку систем ПВО средней дальности и ракетной артиллерии "Хаймарс", сообщил министр обороны Артис Пабрикс.
Латвия потратит предоставленное США финансирование на "Хаймарсы"
Латвия потратит предоставленное США финансирование на "Хаймарсы"
Финансирование США состоит из нескольких программ, а время расходования средств - до пяти лет.
Передача систем в распоряжение Латвии займет ближайшие несколько лет, так как нужно время для выполнения заказа и обучения военнослужащих.
Как сообщалось, правительство США в этом году предоставит Латвии около 200 млн долларов для финансирования помощи и сотрудничества в области безопасности, в том числе свыше 145 млн долларов в рамках программы военной помощи иностранным государствам FMF (Foreign Military Financing) на укрепление безопасности и военной совместимости Латвии, сообщили в посольстве США в Латвии.
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