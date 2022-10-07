Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам в пятницу поддержала поправки к закону "О страховании материнства и болезни", которые предусматривают 50-процентное увеличение пособия для получателя родительского пособия, который совмещает уход за ребенком с работой.
Комиссия Сейма поддержала выплату повышенного пособия на ребенка работающему родителю
Комиссия Сейма поддержала выплату повышенного пособия на ребенка работающему родителю
Поправки внесли депутаты партии "Консервативные" Кришьянис Фелдманс, Рейнис Знотиньш, Эвита Залите-Гроса, Лива Крейтусе и Янис Циеленс.
В настоящее время законом установлено, что получателю родительского пособия, который работает во время ухода за ребенком и не находится в отпуске по уходу или получает доход как самозанятое лицо, выплачивается 30% от размера родительского пособия.
Поправки предусматривают увеличение размера пособия до 50%.
Как поясняют депутаты, предлагаемые изменения помогут решить проблему дефицита рабочей силы и сократят теневую экономику.
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