Расходы Pasažieru vilciens в этом году могут вырасти более чем на 25%

Расходы Pasazieru vilciens на топливо в августе этого года по сравнению с тем же месяцем 2021 года выросли на 71,3%. За восемь месяцев этого года рост расходов на топливо составил 65,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщила Звиедре, в сентябре компания подписала новый договор о поставке электроэнергии сроком на год. Согласно договору, цена на электроэнергию для Pasazieru vilciens увеличится более чем в четыре раза.

Как сообщалось, оборот Pasazieru vilciens в первом полугодии этого года составил 23,405 млн евро, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а прибыль увеличилась на 3% до 442 733 евро. Доходы от пассажирских перевозок за первые шесть месяцев этого года составили 8 млн евро.

В первом полугодии этого года поездами Pasazieru vilciens перевезено 6,878 млн пассажиров, что на 48,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года.