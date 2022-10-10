-39%. Как и почему дешевеет электричество в Латвии и Европе?

На прошлой неделе средние цены на электроэнергию снизились во всех торговых зонах Nord Pool.

В Латвии средняя цена электроэнергии на прошлой неделе снизилась на 39%, а в Литве - на 40%, составив в обеих странах 208,55 евро за МВт/ч. В Эстонии цена на электроэнергию снизилась на 23% до 187,56 евро за МВт/ч. Цена системы Nord Pool на прошлой неделе снизилась на 59%, достигнув 59,98 евро за МВт/ч.

Почему?

На прошлой неделе на снижение цен в системе Nord Pool повлияли более теплая погода, увеличение количества осадков и увеличение на 76% выработки ветряных электростанций. И в странах Балтии на снижение цен на электроэнергию повлияла выработка ветряных электростанций, которая увеличилась почти в три раза, а также увеличение на 12% потоков энергии из Финляндии (FI), Швеции (SE4) и Польши (PL).

В регионе Nord Pool потребление электроэнергии составило 6 880 гигаватт-часов (ГВт/ч), а объемы выработки увеличились до 7 407 ГВт/ч.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии увеличилось на 2% до 479 ГВт/ч. В странах Балтии наибольший рост потребления электроэнергии был в Эстонии - на 5%, где было потреблено 147 ГВт/ч. Потребление в Латвии выросло на 2% до 120 ГВт/ч. В Литве оно было на 1% выше, чем неделей ранее, - 212 ГВт/ч.

Выработка электроэнергии в странах Балтии увеличилась до 271 ГВт/ч, что на 5% больше, чем неделей ранее. В Латвии объем выработки электроэнергии вырос на 51% до 36 ГВт/ч. В Литве выработка электроэнергии увеличилась на 39% до 98 ГВт/ч. В свою очередь, в Эстонии объемы производства электроэнергии снизились на 17% до 137 ГВт/ч.

На прошлой неделе соотношение производства к потреблению в Латвии составило 30%, в Эстонии - 93%, а в Литве - 46%. 57% использованной регионом электроэнергии было произведено в странах Балтии.