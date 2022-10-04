Действительно ли биржа Nord Pool способствует высоким ценам на электроэнергию?

Правда, что с ростом цен также и Latvenergo продает на бирже электроэнергию дороже, а следовательно - возросли и доходы предприятия. В первые шесть месяцев этого года оборот концерна возрос на 66%, в свою очередь доход – даже в два с половиной раза, достигнув 142 миллионов евро. Так как Latvenergo – это на 100% государственное предприятие, его доходы попадают в государственный бюджет. В этом году предприятие в дивидендах должно выплатить стране 70,2 миллиона евро, однако это была сумма дивидендов за доходы предыдущего года, которая была определена в законе о бюджете на этот год. Тогда они составили 71,6 миллиона евро. Годовые финансовые отчеты Latvenergo можно найти на их домашней странице. Правительство Латвии, как и других стран, приняло решение о частичной компенсации счетов на электроэнергию в этом сезоне из государственного бюджета. Также из дивидендов Latvenergo предусмотрено компенсировать и прекращение оплаты компонента обязательной закупки в счетах потребителей.