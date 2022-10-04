Вне контекста – между собой сравниваются несравнимые вещи, высказывания противоречат собственным словам или действиям ранее или не хватает важной дополнительной информации.
Действительно ли биржа Nord Pool способствует высоким ценам на электроэнергию?
Во время кризиса цен на энергоресурсы популярными становятся утверждения о том, что электричество в стране дорогое из-за биржи Nord Pool. Пользователи соцсетей пишут об "афере Nord Pool" и недоумевают, почему Латвия экономит электричество, хотя сама производит его, а потом продает на бирже. В предвыборное время также и многие представители популистских партий утверждали, что электричество такое дорогое из-за биржи Nord Pool – будто Латвия дешево продает и дорого закупает, поэтому биржу следует покинуть. Обоснованны ли такие утверждения?
2600 человек в соцсети Facebook поделились постом, в котором говорится следующее (сохранена оригинальная орфография):
"Латвия сама производит электричество и сама же её нам продаёт на бирже!!! Такого лохотрона нигде нет в мире !!! БРАВО Кариньш!!!"
Если Латвия сама производит электричество, зачем нам биржа?
В постах в Facebook, когда пишут о том, что Латвия сама производит электроэнергию, упоминается ГЭС. Однако Латвии полностью хватает произведенного ГЭС электричества лишь во время паводка, как это было, например, в апреле этого года. В целом за год ресурсы Даугавы не покрывают даже трети потребления Латвии.
Источник: Latvenergo
В свою очередь, оставшуюся большую часть производят, используя природный газ, в теплоэлектростанциях (ТЭЦ) Latvenergo. Также исполнительный директор Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) Янис Микелсонс объясняет Re:Check, что необходимое электричество мы могли бы сами произвести при помощи теплоэлектростанций, но это не было бы дешево. "В этом году нетипичная ситуация, потому что газ более труднодоступен и продавцы пытаются создать запасы, чтобы больше осталось на зиму", – поясняет Микелсонс. По его словам, Латвия может произвести необходимое электричество на больших ТЭЦ, но это сравнительно дорого, и нужно использовать газ. "Дешевле купить у какой-нибудь другой страны. Например, в Финляндии есть атомные станции, где ночью электричество производят в достаточном количестве, чтобы продавать его в другие страны", – говорит Микелсонс.
Как работает биржа?
Латвия больше импортирует электроэнергию, чем экспортирует. Биржевую цену определяют спрос и предложение. Производители электроэнергии ежедневно подают свое предложение, объем и цену, за которую готовы ее поставить. В свою очередь, большие покупатели электроэнергии решают, за сколько они готовы ее купить, основываясь на прогнозах того, сколько клиентам будет нужно на следующий день. Устройство биржи предусматривает преимущество для производителей самого дешевого электричества.
Re:Check спросил у исполнительного директора SPRK Микелсонса - если Латвия покинет биржу, сможем ли мы закупать электричество более выгодно? Он подчеркивает, что создать новую систему будет очень сложно и гораздо дороже. "На данный момент у нас очень большое количество участников рынка, таким образом, оператор, который сейчас ответственен за трансграничную мощность, должен своевременно заявить, что они организуют аукцион, предложить мощность сети на конкретный период конкретным торговцам, которые тогда говорят, сколько каждый в конкретный момент готов за это платить. И затем смотрят, будет ли в конкретный день, в конкретный час что-то произведено или нет. Это совершенно точно получится дороже как для торговцев, так и для потребителей".
Что влияет на цену?
Латвия далеко не единственная страна, которая производит электричество и продает его на бирже.
Источник: Nord Pool
Микелсонс объясняет, что в Европе дорогое электричество не из-за биржи. Одна из причин – дефицит природного газа. Также, например, погода – мало сильного ветра, который с полной мощью может вращать ветряные турбины. На цену влияет и соединение между странами или даже внутри одной страны. Так, Швеция является участником биржи Nord Pool, и там четыре ценовые зоны. На севере страны ГЭС производят дешевую электроэнергию, но мощность соединений недостаточна, чтобы дешевая электроэнергия всегда попадала на юг страны. Если мощности соединения недостаточно, то возможность поставки дешевой электроэнергии другому государству или даже региону страны ограничена. По этой причине также в странах Балтии электричество стоит дороже, чем в Скандинавии. То есть сами мы производим мало, а мощность соединения, например, с Финляндией или Норвегией, где производят больше и дешевле, недостаточна.
Таким образом, уход с биржи вряд ли обеспечит Латвию более дешевой электроэнергией. Нужно как производить ее в большем объеме самим, так и улучшать соединение с другими странами.
Кроме того, Микелсонс опровергает мнение о том, что высокая цена выгодна для биржи: "Биржа – это лишь посредник, который собирает комиссию со всех участников. Биржа никакую ценовую разницу себе не оставляет и ничего от высоких цен не зарабатывает. Таким образом, производители, которые предлагают свой объем на бирже в конкретные часы, когда цена высокая, и те производители, которые в тот час обеспечили нужный объем, получают эту высокую цену".
Каковы доходы Латвии от продажи электроэнергии?
Правда, что с ростом цен также и Latvenergo продает на бирже электроэнергию дороже, а следовательно - возросли и доходы предприятия. В первые шесть месяцев этого года оборот концерна возрос на 66%, в свою очередь доход – даже в два с половиной раза, достигнув 142 миллионов евро. Так как Latvenergo – это на 100% государственное предприятие, его доходы попадают в государственный бюджет. В этом году предприятие в дивидендах должно выплатить стране 70,2 миллиона евро, однако это была сумма дивидендов за доходы предыдущего года, которая была определена в законе о бюджете на этот год. Тогда они составили 71,6 миллиона евро. Годовые финансовые отчеты Latvenergo можно найти на их домашней странице. Правительство Латвии, как и других стран, приняло решение о частичной компенсации счетов на электроэнергию в этом сезоне из государственного бюджета. Также из дивидендов Latvenergo предусмотрено компенсировать и прекращение оплаты компонента обязательной закупки в счетах потребителей.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!