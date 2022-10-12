Этот необычный бизнес и его владелица переехали в Латвию из России. Девять лет назад Любовь Анчева удивила и покорила Москву, а теперь держит курс на картонное завоевание Европы.
Что получится, если соединить картон и творчество? Бизнес, который переехал из Москвы в Ригу
Кто-то скажет, ну что это за бизнес из картона?! Но в России Любовь сделала около 2000 проектов, заработала и на машину, и на квартиру. У нее появились подражатели в разных регионах. Нашу героиню приглашали на проекты в Европу. И однажды (еще до пандемии) Люба приехала в Ригу "на разведку", чтобы посмотреть, какой здесь есть картон. И в первый же день встретила здесь будущего мужа…
RUS TVNET рассказывает новую историю из цикла Ražots Latvijā ("Произведено в Латвии". - Прим. ред.).
Лондон из картона
Эта картонная история началась девять лет назад в подмосковной Коломне. Тогда Любовь получила диплом учителя физики и математики, поработала с детьми в лагерях и организовала проект "Чудо вдруг", чтобы помогать радовать других. Вот, например, родители мальчика, который мечтал об учебе в Лондоне, обратились к этой предприимчивой девушке, чтобы порадовать сына. Лондон сделали буквально из картона, как вспоминает Люба: "Я попросила в магазине коробки из-под холодильников, позвала подругу, купила самые дорогие акриловые краски (я еще не знала, что лучше), и мы стали рисовать: двухэтажный автобус, Биг-Бен и т. д. И оказалось, что так круто работать с картоном".
Любино дело становилось все популярнее. После Коломны Любовь и ее команда поехали покорять Москву. Там к картону, который так любит наша героиня, сначала отнеслись довольно скептически. Но Люба не сдалась и начала завоевание столицы с городских фестивалей, где сначала совершенно бесплатно предоставляла декорации. Потом заказчики увидели, что получается, да еще тренд на экологичность появился. И дело пошло так, что однажды были сделаны такие декорации, которые не получилось вынести из мастерской. Пришлось переезжать и расширяться. Одни из последних проектов Любы в России - новогодние декорации для московских аэропортов, украшения для 32 (!) вокзалов, работа с такими брендами, как Coca-Cola и т. д.
Что такое Manchugē?
В Риге Люба делает свое картонное дело полгода. Мешала пандемия, была занятость в российских проектах, над которыми она работала удаленно. С февраля она полностью сосредоточилась на местных делах. Придумала стартап с картонными вешалками, запросила на него патент. Этим летом Люба со своей лабораторией, которую назвала Re-creatе lab Manchugē, креативила в квартале Спикери, а осенью переехала в тихий центр Риги.
"Манчуге - это типа чувства, придуманное мною в детстве слово, и оно со мной по жизни. Это интерес, кураж. Это когда классно. Манчуге? Ой, сейчас так прямо манчуге было…
Вам классно? Это и есть манчуге. Все знают, что такое хюгге, и узнают манчуге", - говорит Люба.
Любовь признается, что сегодня ей больше нравится заниматься некоммерческими проектами, делать воркшопы для детей или целых семей, участвовать в городских мероприятиях: "Обычно мастер-классы - это "сделай что-нибудь небольшое и, пожалуйста, не испачкай". А у нас работа в объеме. То, что мы делаем, это настолько про людей. Я создаю безопасную ремесленную атмосферу для детей - формат, который позволяет сдружить людей и взаимодействовать с материалом, где нет правил".
Любовь Анчева рассказывает, что ее лаборатория стала таким местом, где можно раскрыть свои таланты и найти друзей.
Здесь и дети, и взрослые из Украины, России и Беларуси дружат и делают общие проекты.
Как говорит Люба, сегодня хочется света как никогда: "Новые люди хотят быть полезными, интегрироваться, сделать спектакль, барахолку, какой-то проект. К нам пришел Артур из Харькова, который играл в детском театре. Давай сделаем спектакль или на Хэллоуин страшную прогулку! Теперь Артур наш друг, и таких много. Я хочу формировать такое сообщество".
"Человек, мыслящий картоном"
Люба рассказывает, что в Риге для ее дела - настоящее раздолье: отличные подрядчики и многообразие материалов. В России было всего четыре вида картона, а здесь буквально разбегаются глаза: "Бумага с эффектом камня, дерева, с текстурой бетона… Здесь продуктовая линейка материалов гораздо больше. И это и усложняет жизнь, и делает интереснее, ведь я могу заказать много классных материалов", - восторгается Люба.
На вопрос о том, как правильно назвать ее профессию, наша героиня отвечает, что в России ее именовали специалистом по устойчивому дизайну, эко-дизайну, но она считает себя "человеком, мыслящим картоном".
"Recreate lab - лаборатория по репридумыванию, перепридумыванию чего-то крутого. Картон - абсолютно крутая альтернатива пластику, дереву, если дело касается того, чтобы привлечь внимание к какому-то месту, добавить смысла, - считает Любовь Анчева. - Зачем заказывать в рекламной фирме вывеску open/closed? Можно сделать такую, что она еще лучше сработает".
Не мусор, а искусство
Картон - материал временный. Он хорош для фестиваля одного дня. Если нужно что-то долговечное, то по той же технологии все делается из фанеры. Кстати, помните объемные парочки, которыми Рига была украшена на Лиго? Любовь Анчева утверждает, что подобные декорации можно сделать разумнее и лучше. "Там очень громоздкий каркас внутри. Из тех же материалов можно было сделать кайфовее", - уверяет она.
Люба много работает с детьми и учит их доводить свои работы до "клевого продукта". Если это рисунок, то он должен быть в раме: "Повесил, и готово. А потом к нам приходят и говорят: "Я иду на новоселье, хочу купить эту картину и подарить".
Манчуге в каждый город
Люба мечтает, чтобы свое манчуге было в каждой стране, а еще лучше - в каждом крупном городе. Наша героиня считает, что это вполне осуществимо. Если есть материал, который предоставит местный бизнес, есть мастера, которые умеют работать с этим материалом, а власти хотят, чтобы в их городе были классные события, участниками и авторами которых были бы люди…
Свет в каждом окне
В России Анчева реализовала более 2000 картонных проектов, в Европе ее путь только начинается, но ее команда уже участвует в разных фестивалях и праздниках, делает декорации для вечеринок в известном рижском ночном клубе. Сейчас Анчева готовит Хэллоуин-фестиваль со своим базарчиком, и уже есть список компаний-спонсоров, готовых поддержать это мероприятие.
Еще один проект, который Люба хочет сделать на Рождество в Риге, носит рабочее название "Свет в каждое окно". Анчева считает, что было бы здорово преобразить пустующие здания и витрины нашей столицы, для которых дети могли бы сделать рождественские декорации и дополнить их новогодними гирляндами… Объекты можно нанести на карту, чтобы людям и туристам было проще найти и полюбоваться этими картонными шедеврами в Риге. Ведь нам действительно сегодня так нужен свет и манчуге.
Анастасия Байда - участница медийного марафона "Гражданские журналисты для СМИ".
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