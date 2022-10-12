Что получится, если соединить картон и творчество? Бизнес, который переехал из Москвы в Ригу

На вопрос о том, как правильно назвать ее профессию, наша героиня отвечает, что в России ее именовали специалистом по устойчивому дизайну, эко-дизайну, но она считает себя "человеком, мыслящим картоном".

"Recreate lab - лаборатория по репридумыванию, перепридумыванию чего-то крутого. Картон - абсолютно крутая альтернатива пластику, дереву, если дело касается того, чтобы привлечь внимание к какому-то месту, добавить смысла, - считает Любовь Анчева. - Зачем заказывать в рекламной фирме вывеску open/closed? Можно сделать такую, что она еще лучше сработает".

Любовь Анчева и ее Manchugē Фото: Из личного архива Любови Анчевой

Не мусор, а искусство

Картон - материал временный. Он хорош для фестиваля одного дня. Если нужно что-то долговечное, то по той же технологии все делается из фанеры. Кстати, помните объемные парочки, которыми Рига была украшена на Лиго? Любовь Анчева утверждает, что подобные декорации можно сделать разумнее и лучше. "Там очень громоздкий каркас внутри. Из тех же материалов можно было сделать кайфовее", - уверяет она.

Люба много работает с детьми и учит их доводить свои работы до "клевого продукта". Если это рисунок, то он должен быть в раме: "Повесил, и готово. А потом к нам приходят и говорят: "Я иду на новоселье, хочу купить эту картину и подарить".

Манчуге в каждый город