Запланированный в будущем году дефицит бюджета - 3,3% от ВВП, госдолг - 43%

Согласно положениям пакта стабильности и роста Европейского союза (ЕС), до 15 октября каждого года государства ЕС подают в Европейскую комиссию и Еврогруппу проекты плана государственного бюджета на следующий год.

В отличие от предыдущих лет в связи с выборами в Сейм Минфин подготовил проект плана бюджета общего правительства на 2023 год на основе обновленного сценария макроэкономического развития и последних фискальных прогнозов.

Они разрабатывались исходя из сценария неизменной политики, то есть с учетом фискального воздействия всех ранее принятых решений, но без учета потенциальных решений, которые примет новый Кабинет министров в контексте разработки бюджета на 2023 год.

Фискальные прогнозы учитывают данные Государственной казны о выполнении консолидированного бюджета за семь месяцев текущего года, уточненные прогнозы налоговых и неналоговых доходов, базовые расходы государственного основного бюджета и специального бюджета в среднесрочной перспективе, а также решения, принятые правительством до 27 сентября текущего года.

В этом году доходы сектора общего правительства прогнозируются на уровне 35,7% от валового внутреннего продукта (ВВП), расходы - на уровне 42,7%, дефицит - в размере 7%, а долг - в размере 42% от ВВП.

В следующем году при неизменной политике доходы сектора общего правительства прогнозируются на уровне 36,1% от ВВП, расходы - 39,4%, дефицит - 3,3%, а долг - 43% от ВВП.

После формирования нового правительства будет продолжена работа по разработке бюджета на 2023 год, а также подготовлен и представлен в Европейскую комиссию и Еврогруппу развернутый проект плана бюджета общего правительства.