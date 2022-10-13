В Талси отопление будут отключать при потеплении до +14 градусов

По предоставленной ею информации, в зданиях Талси автоматика индивидуальных тепловых узлов настроена так, что при повышении температуры наружного воздуха выше +14 градусов отопление отключается. Когда же температура опустится ниже этой отметки, тепловой узел автоматически восстановит подачу тепла, и здание будет отапливаться.

Как поясняет Федко, при отключении отопления теплосчетчик считает только тепловую энергию, затраченную на нагрев горячей воды.

Как сообщалось, с 1 ноября тариф на тепловую энергию в Талси планируется повысить на 55%, таким образом, он составит 88,21 евро за мегаватт-час (МВтч) без налога на добавленную стоимость.

20 июня SIA Talsu bio-enerģija представило в Комиссию по регулированию общественных услуг проект тарифа на услуги по поставке тепла, которым предусмотрено, что с 1 ноября плата за поставку тепла будет установлена ​​в размере 88,21 евро за МВтч, в т.ч. производственный тариф - 63,69 евро, распределительный - 17,44 евро и торговый - 7,08 евро. В настоящее время тариф на тепловую энергию в Талси составляет 57,09 евро без НДС.

Компания обосновывает изменения тарифов увеличением затрат на топливо и производство.