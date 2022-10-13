Энергокризис: Латвия могла бы ввести единовременные выплаты пожилым и семьям с детьми

На встрече обсуждались меры поддержки, реализуемые и планируемые государствами-членами ЕС в условиях роста цен на энергоносители. Эглитис отметил, что в настоящее время во всем ЕС наблюдается инфляция и кризис цен на энергоносители, но в некоторых странах это более выражено, и Латвия является одной из них.

После обмена опытом между странами политик указал, что Латвия могла бы подумать о дополнительных прямых выплатах определенным группам жителей. Например, это могут быть единовременные выплаты пенсионерам, чьи пенсии не достигают определенной суммы, или семьям с детьми.

Эглитис добавил, что Латвия делала это и раньше, но запланированные в настоящее время меры будут зависеть от нового правительства. Сам министр считает, что это способ прямой помощи социально незащищенным слоям населения, которым в отопительный сезон будет сложнее всего, а также предпринимателям.

На встрече также обсуждалась солидарность ЕС с Украиной и поддержка беженцев, включая их включение на рынок труда принимающих стран.