Руководитель Akropole Alfa рассказала об экономии во время зимнего сезона

Она указала, что в данный момент компания фокусируется на возможности амортизировать рост расходов, а также на ответственном и продуманном использовании электроэнергии, снизив по возможности потребление в обоих закупочных центрах Akropole в Риге. В том числе внесены изменения во время работы торговых центров группы - оно было сокращено.

"Просьбу о сокращении рабочего времени еще до принятия решения получили от нескольких наших арендаторов, которые в качестве одного из приоритетов выдвинули оптимизацию расходов", - добавила руководитель торгового центра.

На вопрос о дальнейших мероприятиях по экономии, Кактиня упомянула, что рассматриваются различные возможности, например, уже сейчас в обоих закупочных центрах оптимизирована интенсивность внешнего освещения, кроме того, по ночам в помещениях торгового центра регулируется температура. Также планируется приспособить работу отопительных устройств, принимая во внимание колебание температуры, а также время работы магазинов закупочных центров.

"Понятно, что этот зимний сезон будет полон вызовов, но наши наблюдения свидетельствуют о том, что желание предпринимателей развивать свой бизнес не остановилось", - отметила Кактиня, добавив, что, несмотря на вызовы, в торговых центрах Akropole с сентября работу начали несколько новых арендаторов.

Напомним, в начале сентября было сокращено время работы магазинов и поставщиков услуг торговых центров Akropole Alfa и Akropole Rīga.

Магазины и места предоставления услуг в Akropole работают с 10 до 21 часа, в свою очередь время работы продовольственных супермаркетов, отдельных мест общепита, спортивных клубов и кино не изменилось.