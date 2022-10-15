VR, который мы заслужили: в Латвии покажут, что происходит в горах мусора

В рамках проекта будет разработано минутное видео, которое с помощью трехмерных очков позволит зрителям подняться на гору мусора.

Основная цель проекта - максимально реалистично показать воздействие человека на окружающую среду и природу, позволив увидеть реальное количество отходов, попадающих на свалку, рассказала Крейшмане. По ее словам, самое главное - это осознать, что каждое повседневное действие оказывает влияние на природу.

Руководитель парка Urda Арита Смалка-Борисовича подчеркнула, что необходим инновационный подход к образовательному процессу, особенно когда речь идет об экологических проблемах, где очень важно создать эффект присутствия. "Новый проект позволит наглядно показать, что произойдет, если мы продолжим игнорировать вопросы, связанные с экологией и отходами", - сказала глава парка.

Ожидается, что проект будет реализован до конца года. Общество также предлагает различные занятия, обучение, маршруты, оборудование, видео- и печатные материалы, предлагая жителям понять влияние полигона на окружающую среду и рассмотреть возможность внедрения в свою повседневную жизнь привычек, которые позволили бы сократить "экологический след" человека в окружающей среде, отметила Крейшмане.

Проект разработан совместно с создателями дополненной реальности Overly и при участии Службы поддержки села.