Эксперт: предложение серийных квартир на рынке увеличивается

Предложение увеличилось на разные квартиры, независимо от количества комнат.

Как заявил руководитель отдела жилищного кредитования Luminor Bank Каспар Саусайс,

с приближением зимнего сезона количество квартир, выставленных на продажу в серийных домах советской постройки, увеличивается.

За последние два квартала больше всего выросло предложение четырехкомнатных и трехкомнатных квартир.

Сусаис допускает, что люди пытаются сменить свое жилье на меньшее или продать вторую недвижимость, которая до сих пор предназначалась для сдачи в аренду или не была заселена, прежде чем получать растущие счета за отопление.

С начала года больше покупали двухкомнатные и однокомнатные квартиры, затем идут трехкомнатные.

По данным банка, в настоящее время люди хотят покупать относительно компактное жилье, что также означает более низкие коммунальные платежи. В то же время размер не всегда определяет сумму счетов, так как важны и качество здания, то, как оно содержалось и были ли приняты какие-либо меры по повышению энергоэффективности, например, замена окон и дверей, крыши.

С начала года больше всего случаев продажи квартир в серийных домах зарегистрировано в Пурвциемсе и Кенгарагсе, за ними следуют Иманта и Плявниеки. В этих микрорайонах Риги также самое большое предложение серийных квартир.

Саусайс отмечает, что во всех этих районах количество выставленных на продажу квартир удвоилось по сравнению с началом года. В Тейке, Золитуде и Югле предложение относительно меньше.

Саусайс признает, что в Риге утепление зданий и повышение энергоэффективности идет очень медленно, что не способствует улучшению жилищного фонда.