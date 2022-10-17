В понедельник, 17 октября, в Лудзе вступает в силу новый тариф на тепловую энергию, предусматривающий повышение на 56%, сообщили в самоуправлении.
Тариф на тепло в Айзкраукле и Лудзе повышен
составляет 82,68 евро за мегаватт-час (МВт/ч) без налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12%, или 92,60 евро за МВт/ч с НДС, что на 56% выше, чем было до сих пор.
Согласно информации Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ), до сих пор тариф на тепло в самоуправлении составлял 52,85 евро за МВт/ч без учета НДС.
Окончательный тариф на тепловую энергию для юридических лиц отныне составляет 82,68 евро за МВт/ч без НДС в размере 21%, или 104,04 евро за МВт/ч с НДС.
В свою очередь в Айзкраукле тариф на тепло повышен на 75%, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Окончательный тариф на тепловую энергию Aizkraukles siltums с 1 ноября установлен в размере 159,19 евро за МВт/ч без налога на добавленную стоимость (НДС).
Предыдущий, установленный 1 июня, тариф на тепло для потребителей ООО Aizkraukles siltums составлял 90,77 евро за МВт/ч без НДС.
По данным firmas.lv, Aizkraukles siltums принадлежит самоуправлению Айзкраукльского края. В 2021 году оборот компании составил 1,72 млн евро, а прибыль - 27 010 евро. Уставной капитал предприятия составляет 1,068 млн евро.
Как уже сообщалось, наряду с утверждением тарифов КРОУ предоставила большинству торговцев разрешение самим устанавливать тарифы. Предприятия смогут воспользоваться разрешением, когда изменится цена на топливо, покупную тепловую энергию или проданную электроэнергию, а другие расходы останутся неизменными. Это означает, что упомянутые предприятия имеют право представить собственные тарифы с 15 октября по 30 апреля 2023 года, если в этот период у предприятия изменится цена на топливо, покупную тепловую энергию или проданную электроэнергию.
Кроме того, торговцы, получившие от КРОУ разрешение самостоятельно устанавливать тарифы, могут неоднократно подавать тариф на рассмотрение. Таким образом, в указанный период тариф торговца может меняться несколько раз - как повышаться, так и понижаться. При этом данное разрешение означает, что, как только цена на топливо станет ниже, чем включенная в применяемый тариф, предприятие будет обязано установить более низкий тариф.
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