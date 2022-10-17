Тариф на тепло в Айзкраукле и Лудзе повышен

Как уже сообщалось, наряду с утверждением тарифов КРОУ предоставила большинству торговцев разрешение самим устанавливать тарифы. Предприятия смогут воспользоваться разрешением, когда изменится цена на топливо, покупную тепловую энергию или проданную электроэнергию, а другие расходы останутся неизменными. Это означает, что упомянутые предприятия имеют право представить собственные тарифы с 15 октября по 30 апреля 2023 года, если в этот период у предприятия изменится цена на топливо, покупную тепловую энергию или проданную электроэнергию.

Кроме того, торговцы, получившие от КРОУ разрешение самостоятельно устанавливать тарифы, могут неоднократно подавать тариф на рассмотрение. Таким образом, в указанный период тариф торговца может меняться несколько раз - как повышаться, так и понижаться. При этом данное разрешение означает, что, как только цена на топливо станет ниже, чем включенная в применяемый тариф, предприятие будет обязано установить более низкий тариф.