Домохозяйства увидят компенсацию за повышение цен на электроэнергию в счетах, которые получат в ноябре, а в некоторых случаях она будет рассчитана в декабре, сообщили в Министерстве экономики.
Когда жители увидят поддержку по компенсации цен на электроэнергию?
Во вторник правительство утвердило поправки к правилам торговли и пользованием электроэнергией, в соответствии с которыми торговец электроэнергией будет применять снижение платы для потребителей и получать за него компенсацию от государства.
Как указали в Минэкономики, домохозяйства автоматически будут получать поддержку по оплате электроэнергии в период с 1 октября текущего года по 30 апреля 2023 года - поставщики будут включать ее в счета за электроэнергию, потребленную в предыдущем месяце.
Наряду с утвержденными во вторник поправками для торговцев установлен переходный период, который может быть необходим для адаптации системы информационных технологий с целью эффективного внедрения учета компенсации. Таким образом, в случае необходимости предприятие сможет включить поддержку за октябрь и ноябрь в счета за декабрь, а в дальнейшем - последовательно каждый месяц за электроэнергию, потребленную в предыдущем месяце.
При использовании этого переходного механизма в счета за октябрь поставщик электроэнергии должен включить информацию о том, что поддержка за октябрь будет учтена в счете за декабрь, чтобы потребитель был проинформирован в тех случаях, когда поддержка, указанная в нормативных актах, еще не учитывается в счете.
Как сообщалось, с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года для всех домохозяйств будет применяться фиксированная плата в размере 0,16 евро за кВт/ч за первые 100 кВт/ч ежемесячно с целью компенсировать повышение цены на электроэнергию, а государство выплатит торговцам оставшуюся разницу с рыночной ценой.
За потребление электроэнергии свыше 100 кВт/ч домохозяйства будут платить в соответствии с ценой, указанной в договоре о поставке электроэнергии. Если потребление электроэнергии домохозяйством превышает 500 кВт/ч в месяц, то домохозяйства также получат пособие на использование электроэнергии для отопления - 50% от цены, превышающей 0,16 евро за кВт/ч, но не более 0,1 евро за кВт/ч.
Поправки предусматривают, что потребитель должен получать снижение платы и в тех случаях, когда платит за электроэнергию по договору о выравненном платеже.
Также правила определяют порядок, в соответствии с которым бытовые потребители смогут получить снижение платы в случаях, когда управляющий заключил с поставщиком один договор о снабжении электроэнергией всего многоквартирного дома с учетом того, что весь дом имеет одно подключение к электричеству. В таком случае управляющий должен представить поставщику справку и с этого момента ежемесячно информировать, сколько домохозяйств обслуживает управляющий и каково потребление в предыдущем месяце у каждого домохозяйства.
Чтобы получить государственную компенсацию за снижение платы домохозяйствам, торговцы электроэнергией должны будут до 20 числа каждого месяца подавать расчет компенсации в Бюро государственного контроля за строительством.
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