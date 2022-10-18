Когда жители увидят поддержку по компенсации цен на электроэнергию?

Как сообщалось, с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года для всех домохозяйств будет применяться фиксированная плата в размере 0,16 евро за кВт/ч за первые 100 кВт/ч ежемесячно с целью компенсировать повышение цены на электроэнергию, а государство выплатит торговцам оставшуюся разницу с рыночной ценой.

За потребление электроэнергии свыше 100 кВт/ч домохозяйства будут платить в соответствии с ценой, указанной в договоре о поставке электроэнергии. Если потребление электроэнергии домохозяйством превышает 500 кВт/ч в месяц, то домохозяйства также получат пособие на использование электроэнергии для отопления - 50% от цены, превышающей 0,16 евро за кВт/ч, но не более 0,1 евро за кВт/ч.

Поправки предусматривают, что потребитель должен получать снижение платы и в тех случаях, когда платит за электроэнергию по договору о выравненном платеже.

Также правила определяют порядок, в соответствии с которым бытовые потребители смогут получить снижение платы в случаях, когда управляющий заключил с поставщиком один договор о снабжении электроэнергией всего многоквартирного дома с учетом того, что весь дом имеет одно подключение к электричеству. В таком случае управляющий должен представить поставщику справку и с этого момента ежемесячно информировать, сколько домохозяйств обслуживает управляющий и каково потребление в предыдущем месяце у каждого домохозяйства.

Чтобы получить государственную компенсацию за снижение платы домохозяйствам, торговцы электроэнергией должны будут до 20 числа каждого месяца подавать расчет компенсации в Бюро государственного контроля за строительством.