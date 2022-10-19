Цены на нефть падают, а за топливо надо платить больше. Почему так?

Во вторник цена сырой нефти Brent упала на 1,4%, достигнув отметки в 90,3 доллара. В общей сложности в течение этой недели у цены на нефть тенденция снижаться. За последние три месяца цены на нефть снизились на 15%, хотя это все еще на 16% выше, чем в начале года. В начале прошлой недели нефть марки Brent стоила 98,8 доллара за баррель, что является самым высоким показателем за последнее время.

Основное объяснение тому, почему за топливо нужно платить больше, хотя цены на нефть упали - курс доллара.

Почему? Торговля нефтью происходит в долларах США. Евро по отношению к доллару в этом году потерял 13,3% от своей стоимости, и сейчас курс немного ниже паритета - 0,986 доллара за один евро.

Во вторник на крупнейших топливозаправочных станциях в Латвии бензин 95-й марки стоил в среднем 1,86-1,87 евро за литр, а дизельное топливо - в среднем 1,99 евро за литр.