Сегодня, 20 октября, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону "О страховании материнства и болезни", которые увеличат с 30% до 50% долю родительского пособия для получателя, который работает во время отпуска по уходу за ребенком.
Сейм увеличил пособие на ребенка работающему родителю
Сейм увеличил пособие на ребенка работающему родителю
Изменения вступят в силу 1 января 2023 года.
Принятые поправки подали депутаты партии "Консервативные" Кришьянис Фелдманс, Рейнис Знотиньш, Эвита Залите-Гроса, Лива Крейтусе и Янис Циеленс.
До сих пор законом было установлено, что получателю родительского пособия, который во время отпуска по уходу за ребенком трудоустроен или получает доход как самозанятое лицо, выплачивается родительское пособие в размере 30%.
Теперь принято решение увеличить размер пособия до 50% с 1 января.
Депутаты поясняют, что принятые изменения будут способствовать решению проблемы дефицита рабочей силы и сокращению теневой экономики.
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