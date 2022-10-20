Латвия выплатит 10 тыс. евро роженице за смерть ребенка

В своей жалобе, поданной 22 октября 2019 года, заявительница утверждала, что эффективное расследование обстоятельств смерти ее новорожденного ребенка не было обеспечено на национальном уровне. Заявительница полагала, что нарушение ее прав было вызвано тем, что ни одно лицо не было привлечено к уголовной ответственности на национальном уровне, поскольку уголовное производство закончилось отказом прокурора в возбуждении уголовного дела.

Заявительница просила присудить ей возмещение убытков в размере 760 000 евро, а также возмещение судебных издержек в размере 24 480 евро. Европейский суд частично удовлетворил требование заявителя, присудив заявителю компенсацию ущерба в размере 10 000 евро и возместив судебные издержки в размере 9200 евро.

Из материалов дела следует, что 14 марта 2008 года заявительница поступила в роддом. 15 марта 2008 года у заявительницы родился сын, который позднее был доставлен в реанимационное отделение Детской больницы. На следующий день мальчик умер.

18 августа 2008 года Инспекция здравоохранения вынесла заключение о медицинском обслуживании заявительницы и ее новорожденного, в котором говорилось, что врачи больницы допустили нарушения в оказании медицинской помощи, то есть оба гинеколога не оказали должного внимания заявительнице, в результате чего слабость родовой деятельности была выявлена ​​поздно и кесарево сечение сделали поздно.

Однако в ходе длительных судебных разбирательств уголовный процесс было решено прекратить. Разбирательство длилось почти десять лет.