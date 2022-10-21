Латвия закупит 145 "зеленых" автобусов. Цена вопроса - почти 45 млн евро

Министерство напоминает, что зеленый курс Европы подразумевает достижение климатической нейтральности к 2050 году и сокращение транспортных выбросов не менее чем на 55% к 2030 году. Самой большой проблемой Латвии является "озеленение" дорожного движения, поскольку транспортные средства являются одним из крупнейших источников углекислого газа, который создает около четверти выбросов парниковых газов в Европейском союзе (ЕС).

В восьми крупных латвийских городах при софинансировании из Фонда сплочения ЕС в размере 44,9 млн евро осуществляется замена городских автобусов современными транспортными средствами, более комфортными для пассажиров и более экологичными.

До конца следующего года будет закуплено в общей сложности 145 современных экологически чистых автобусов для пассажирских перевозок в Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Резекне, Риге, Валмиере и Вентспилсе.

На данный момент закуплено 74 автобуса, до конца следующего года будет закуплен еще 71 автобус.

Заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Лигита Ауструпе отметила, что реализованные в Латвии меры по замене средств общественного транспорта современными и экологически безопасными являются еще одним шагом к достижению экологических целей Европы. В региональных перевозках его осуществляют перевозчики, а в городах государственного значения, где движение более интенсивное и общественный транспорт вызывает наибольшее загрязнение окружающей среды, автобусы закупаются при поддержке фондов ЕС.

Как указали в Минсообщения, для достижения общих экологических целей Европы в Латвии развивается долгосрочная транспортная инфраструктура, а также, как и в других европейских странах, укрепляется железная дорога в качестве основы общественного транспорта. В целях обеспечения мобильности жителей по стране движение поездов дополняется региональным общественным транспортом.

Обеспечивая оказание услуг регионального общественного транспорта, Автотранспортная дирекция установила для перевозчиков технические требования к автобусному парку, и теперь старые автобусы в региональном сообщении заменяются современными, более комфортабельными и дружественными по отношению к окружающей среде.