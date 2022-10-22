Черную рысь впервые сняли на видео

На видео Юнга показана канадская рысь (lynx canadensis) с черным мехом. Обычно эти животные серебристо-серые зимой и темно-красновато-коричневые летом. Именно поэтому черная канадская рысь является очень интересным объектом исследования для специалистов.

"Полиморфизм окраски меха у рысей был задокументирован всего несколько раз. Механизм адаптивного значения меланизма у рысей непонятен, однако потеря способности к маскировке зимой, вероятно, не является хорошей вещью", - пишет Юнг в исследовании, опубликованном в научном журнале Mammalia.

Черной рыси гораздо труднее слиться со снежной средой и догнать свою добычу. Юнг считает, что именно по этой причине канадских рысей такого окраса не часто можно увидеть в дикой природе.

Рысь не испугалась присутствия людей и сопровождавшего их пса, так что Юнг смог записать тридцатисекундный видеоролик с ее участием. Однако громкий собачий лай не понравился хищнице, так что вскоре она ретировалась.

Видео: Черная рысь в дикой природе