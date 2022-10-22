29 августа 2020 года в Канаде, зоолог Томас Юнг заметил то, чего никогда раньше не видел. К счастью, мы живем в век смартфонов, поэтому мы тоже можем наблюдать за тем, что он пережил.
Черную рысь впервые сняли на видео
На видео Юнга показана канадская рысь (lynx canadensis) с черным мехом. Обычно эти животные серебристо-серые зимой и темно-красновато-коричневые летом. Именно поэтому черная канадская рысь является очень интересным объектом исследования для специалистов.
"Полиморфизм окраски меха у рысей был задокументирован всего несколько раз. Механизм адаптивного значения меланизма у рысей непонятен, однако потеря способности к маскировке зимой, вероятно, не является хорошей вещью", - пишет Юнг в исследовании, опубликованном в научном журнале Mammalia.
Черной рыси гораздо труднее слиться со снежной средой и догнать свою добычу. Юнг считает, что именно по этой причине канадских рысей такого окраса не часто можно увидеть в дикой природе.
Рысь не испугалась присутствия людей и сопровождавшего их пса, так что Юнг смог записать тридцатисекундный видеоролик с ее участием. Однако громкий собачий лай не понравился хищнице, так что вскоре она ретировалась.
Видео: Черная рысь в дикой природе
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