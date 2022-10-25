За восемь месяцев этого года в Латвии произведено 41,248 млн литров алкогольных напитков, не считая пива, что на 14,2% больше по сравнению с первым кварталом 2021 года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов об обороте акцизных товаров.
В Латвии растет производство алкоголя. Минздрав при этом решил бороться с алкоголизмом
Увеличение наблюдалось в производстве вин - на 20,1%, в производстве промежуточных продуктов крепостью до 15% - на 29,2%, в производстве промежуточных продуктов крепостью от 15% до 22% - на 0,8%, в группе ферментированных напитков крепостью до 6% - на 9,4%, в группе прочих алкогольных напитков - на 14,2%.
Снижение объемов производства произошло в группе ферментированных напитков крепостью выше 6% - на 9,9%.
С точки зрения абсолютного содержания алкоголя в напитках объемы производства за восемь месяцев выросли на 15,9%.
Как сообщалось, в 2021 году в Латвии было произведено 57,1 млн литров алкогольных напитков без учета пива, что на 12,2% больше 2020 года.
Производство пива в Латвии за восемь месяцев увеличилось на 9,1%
За восемь месяцев этого года в Латвии произведено 62,228 млн литров пива, что на 9,1% больше, чем за тот же период 2021 года, свидетельствуют данные об обороте акцизных товаров Службы государственных доходов.
За восемь месяцев в Латвию ввезено 69,4 млн литров пива, что на 7,7% больше, чем за восемь месяцев 2021 года.
В январе-августе этого года в продажу выпущено 96,266 млн литров пива, что на 0,9% больше, чем за восемь месяцев 2021 года.
Экспорт пива из Латвии увеличился на 58,2%: если за восемь месяцев 2021 года было экспортировано 20,956 млн литров пива, то в этом году за такой же период - 33,162 млн литров пива.
Как сообщалось, в 2021 году в Латвии было произведено 77,224 млн литров пива, что на 6,1% больше 2020 года. В 2021 году в Латвию было ввезено 88,718 млн литров пива, что на 14,9% меньше, чем в 2020 году.
Минздрав планирует ввести меры по профилактике алкоголизма и наркомании
Чтобы уберечь людей от употребления вызывающих зависимости веществ необходимо ввести профилактические меры, предназначенные как для населения в целом, так и для целевых групп, включая лиц, уже употребляющих различные вещества и лиц с уже развившейся зависимостью, предусматривает информационный доклад Министерства здравоохранения, который во вторник был одобрен правительством.
В Латвии употребление алкогольных напитков на одного жителя и на одного жителя в возрасте 15 лет и старше продолжает расти и по-прежнему превышает средний показатель по странам Европы и ОЭСР. Также среди населения широко распространено чрезмерное употребление алкоголя, особенно среди мужчин, и употребление алкоголя среди школьников и молодежи.
По данным Всемирной организации здравоохранения за 2018 год, потребление алкоголя на одного жителя Латвии в 2018 году составило 11,1 литра абсолютного алкоголя, в то время как в среднем по Европе - 9,8 литра.
По подсчетам Центра профилактики и контроля заболеваний, в 2020 году абсолютное потребление алкоголя на одного жителя в возрасте 15 лет и старше, включая потребление спиртных напитков туристами, составило 12,6 литра. С другой стороны, общее потребление без учета потребления алкогольных напитков туристами составило 12,1 литра.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!