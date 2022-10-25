В Латвии растет производство алкоголя. Минздрав при этом решил бороться с алкоголизмом

Экспорт пива из Латвии увеличился на 58,2%: если за восемь месяцев 2021 года было экспортировано 20,956 млн литров пива, то в этом году за такой же период - 33,162 млн литров пива.

Как сообщалось, в 2021 году в Латвии было произведено 77,224 млн литров пива, что на 6,1% больше 2020 года. В 2021 году в Латвию было ввезено 88,718 млн литров пива, что на 14,9% меньше, чем в 2020 году.

Минздрав планирует ввести меры по профилактике алкоголизма и наркомании

Чтобы уберечь людей от употребления вызывающих зависимости веществ необходимо ввести профилактические меры, предназначенные как для населения в целом, так и для целевых групп, включая лиц, уже употребляющих различные вещества и лиц с уже развившейся зависимостью, предусматривает информационный доклад Министерства здравоохранения, который во вторник был одобрен правительством.

В Латвии употребление алкогольных напитков на одного жителя и на одного жителя в возрасте 15 лет и старше продолжает расти и по-прежнему превышает средний показатель по странам Европы и ОЭСР. Также среди населения широко распространено чрезмерное употребление алкоголя, особенно среди мужчин, и употребление алкоголя среди школьников и молодежи.

По данным Всемирной организации здравоохранения за 2018 год, потребление алкоголя на одного жителя Латвии в 2018 году составило 11,1 литра абсолютного алкоголя, в то время как в среднем по Европе - 9,8 литра.

По подсчетам Центра профилактики и контроля заболеваний, в 2020 году абсолютное потребление алкоголя на одного жителя в возрасте 15 лет и старше, включая потребление спиртных напитков туристами, составило 12,6 литра. С другой стороны, общее потребление без учета потребления алкогольных напитков туристами составило 12,1 литра.