Среди 57 изображений на конкурсе микрофотографии "Маленький мир" от Nikon оказался снимок литовского фотографа Эйжениуса Каваляускаса. На фотографии изображено лицо муравья - многие пользователи Интернета были удивлены тем, как страшно насекомое выглядит вблизи.
Фото ⟩ Литовский фотограф запечатлел лицо муравья вблизи. Выглядит жутко!
Литовский фотограф запечатлел лицо муравья вблизи. Выглядит жутко!
Этому конкурсу исполняется 48 лет, его цель - "увидеть совершенство в фотографии через микроскоп". По данным Nikon, в этом году на конкурс было отправлено 1300 заявок из 72 стран.
Каваляускас раньше фотографировал птиц, а теперь интересуется насекомыми. На снимке крупным планом муравей выглядит угрожающе. Хотя изображение получило широкое внимание в Интернете, главный приз конкурса Каваляускас не получил.
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