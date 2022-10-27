Опрос: 85% жителей Латвии обеспокоены ростом цен на продукты питания

По сравнению с летом этого года уровень обеспокоенности по поводу роста цен на продукты питания увеличился на 6 процентных пунктов.

В то же время 82% жителей Латвии обеспокоены ожидаемым ростом цен на коммунальные услуги. Рост цен на нефть, газ и топливо этой осенью тревожит 77% населения, также 77% обеспокоены общим уровнем инфляции в стране.

Большая часть населения ждет действий по решению различных проблем от политиков и госорганов, особенно в отношении управления государством (87%) и развития экономики страны (86%). В контексте роста цен на коммунальные услуги (84%) и высокой инфляции (83%) люди также ждут действий от политиков и государственных органов.

Опрос показал, что 72% людей ожидают от политиков и правительства решения проблемы роста цен на продукты питания, но в то же время 18% считают, что в этом должны участвовать и предприятия. Молодые люди в возрасте 18-25 лет (30%) чаще считают, что предприятия также должны участвовать в ограничении роста цен.

Что касается роста цен на топливо, газ и нефть, то 24% опрошенных считают, что, помимо правительства страны, искать и предлагать решения должны также международные организации. Это мнение особенно распространено среди людей моложе 35 лет (36% среди 18-25-летних и 31% среди 26-35-летних). Мнение о том, что решения должны искать и предлагать также международные организации наряду с правительством, в большей степени распространено и среди тех, кто доверяет руководству страны (38%).

Интернет-опрос проводился с 27 по 30 сентября 2022 года, в нем участвовали 800 жителей Латвии в возрасте 18-60 лет.